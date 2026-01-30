Real Madrid va por la reivindicación: fechas y horarios confirmados de su cruce ante Benfica

Real Madrid no puede volver a pestañear. Y es que jugará ante Benfica en una de las llaves de playoffs de la UEFA Champions League.

Justamente, el pasado miércoles, Real Madrid perdió 4-2 contra el Benfica en Lisboa y el resultado hizo que quede fuera de manera directa de los octavos de la Copa de Europa. Los merengues, ahora de la mano de Álvaro Arbeloa en la dirección técnica, mostraron un pobre nivel de juego.

En relación a ello es que la UEFA, que organiza la Champions, dio cuenta de los días y horas en los que el Real Madrid buscará meterse a la ronda de los 16 mejores del fútbol europeo de clubes.

🗓️ Estos son los horarios de nuestros partidos en el playoff de la Champions League.@adidasfootball pic.twitter.com/6iu8vAMFMf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 30, 2026

La ida, en el Santiago Bernabéu de la capital española, está agendada para el martes 17 de febrero a las 3:00 p.m. horario peruano.

Posteriormente, el cotejo de revancha en el Estadio da Luz (ciudad de Lisboa) va para el miércoles 25 del mismo mes a las 3:00 p.m hora de Perú.

En tanto, tras lo que fue la debacle a mitad de semana, Kylian Mbappé -delantero de Real Madrid- declaró que "Pienso que no es normal lo que hemos visto. Teníamos claro estar entre los 8 primeros para bajar la carga y empezamos el partido de manera floja. Pensamos que nuestro gol nos iba a meter a ritmo, pero fue todo lo contrario".

La Champions League va con todo

Otro de los cruces que tenemos es el del campeón PSG, el cual no se pudo meter de manera directa a los octavos de la Champions. Así, los parisinos tendrán al frente, a ida y vuelta, nada más y nada menos que al Mónaco. Qarabag hará lo mismo ante el inglés Newcastle United.

Siguiendo con esta etapa eliminatoria de la Copa de Europa, Galatasaray mide fuerzas con Juventus, mientras que el Borussia Dortmund no la tiene nada fácil frente a Atalanta.

Por su parte, las otras tres llaves de playoffs de la Champions son las de Brujas vs. Atlético de Madrid, Bodo/Glimt frente al Internazionale y Olympiacos contra Bayer Leverkusen.