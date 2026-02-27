Netflix en marzo de 2026: el regreso de BTS, la segunda temporada de 'One Piece', 'Peaky Blinders' y todos los estrenos del mes

La plataforma de streaming renueva su catálogo con grandes regresos, producciones originales y contenidos para todos los gustos. Aquí te contamos los estrenos confirmados para marzo.

Atención, cinéfilos y seriéfilos: marzo llega con una cartelera variada en Netflix. Este mes, la plataforma no solo presenta nuevos títulos originales, sino que también suma regresos de series populares y contenidos imperdibles que estarán disponibles para todos los suscriptores.

Este mes, el catálogo del servicio de streaming está encabezado por uno de los lanzamientos más esperados a nivel global: la segunda temporada de One Piece, que seguirá la aventura de Luffy y su tripulación rumbo a la Grand Line desde el 10 de marzo.

A este estreno se suman nuevas temporadas de Un lugar para soñar (temporada 7) y La primera vez (temporada 4), además de series como Vladimir y Harry Hole, consolidando un mes con grandes apuestas en géneros como fantasía, drama y suspenso.

En el terreno cinematográfico, destaca la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, que presenta un nuevo capítulo del universo de Peaky Blinders con Cillian Murphy retomando el papel de Tommy Shelby. La cinta se estrenará en Netflix el 20 de marzo.

Además, la plataforma incorpora al catálogo varias películas nuevas que abarcan desde terror hasta música y reflexiones sociales, como La máquina de guerra, Parque Lezama, Aún es de noche en Caracas y documentales sobre temas variados.

Marzo también ofrecerá eventos y contenidos especiales, como el concierto en vivo BTS: El regreso, programado para el viernes 27, que permitirá a los fans acceder a una experiencia musical única.

Series que llegan a Netflix en marzo de 2026

Terapia para dos (04/03/2026) *

En este reality, siete parejas salen de su zona de confort y se sientan en el sofá de una terapeuta con el fin de abordar y resolver los conflictos de su relación.

Vladimir (05/03/2026) *

Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera.

Un novio por suscripción (06/03/2026) *

Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance.

One Piece: Temporada 2 (10/03/2026) *

Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, donde exploran tierras maravillosas y nuevos peligros en busca de un legendario tesoro.

La edad del amor (11/03/2026) *

En este reality de citas, la edad no es un factor cuando se trata de encontrar a tu alma gemela. ¿Pero es verdad que al amor no le importan los años?

Un lugar para soñar: Temporada 7 (12/03/2026) *

Los recién casados Mel y Jack persiguen su sueño de adoptar un bebé. Entretanto, antiguos amores resurgen, y Virgin River enfrenta nuevas amenazas.

Seducción fatal: Temporada 3 (13/03/2026) *

Tres años después de reconstruir su vida, Nandi se debate entre la paz que tanto le costó alcanzar y la tentación de sacrificarlo todo por amor.

Esa noche (13/03/2026) *

Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo.

Amor y muerte (14/03/2026)

Texas, años 80. Una insatisfecha ama de casa de un pequeño pueblo se vuelve el centro de atención cuando su aventura amorosa culmina en asesinato. Basada en una historia real.

La primera vez: Temporada 4 (18/03/2026) *

En medio del conflicto político de 1980, Camilo, Eva y sus amigos van creciendo y cambiando a la par de sus inseguridades, miedos y metas.

Ni listos ni preparados: Texas (24/03/2026) *

Sin planes, solo dejarse llevar. Cuando dos mejores amigos y su equipo viajan a Texas para vivir una aventura improvisada, nadie sabe qué pasará a continuación.

Algo terrible está a punto de suceder (26/03/2026) *

«Algo terrible está a punto de suceder» es una serie de terror que sigue a una pareja en la semana previa a su fatídica boda.

Harry Hole (26/03/2026) *

En esta atrapante serie basada en las exitosas novelas de Jo Nesbø, el detective Harry Hole persigue asesinos mientras lidia con sus propios demonios.



(*) Producción original de Netflix

En 'Un lugar para soñar', Mel y Jack buscan adoptar mientras resurgen viejos amores en Virgin River.Fuente: Netflix

Películas que llegan a Netflix en marzo de 2026

Karate Kid (01/03/2026)

En esta nueva versión del clásico de 1984, Dre se muda a China, donde un modesto maestro de kung-fu le enseña a defenderse de un matón.

Dos policías rebeldes (01/03/2026)

Roban la evidencia de una millonaria redada antidrogas, y dos detectives de Miami deben resolver el caso y proteger a una testigo antes de que su unidad sea inhabilitada.

Flow callejero 3 (04/03/2026) *

Los hermanos Traoré, en duelo y frente a las consecuencias de sus actos, tienen una última oportunidad para forjarse un nuevo camino en la entrega final de la trilogía.

Parque Lezama (06/03/2026) *

Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón.

Máquina de guerra (06/03/2026) *

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

Beetlejuice: El superfantasma (06/03/2026)

Una pareja de jóvenes que se ahogó regresa a su casa como espíritus y buscan la ayuda de un fantasma tontorrón especialista en asustar mortales.

Beetlejuice Beetlejuice (06/03/2026)

Décadas después de invocar a Beetlejuice diciendo su nombre tres veces, Lydia Deetz necesita la ayuda del demoníaco embustero para salvar a su hija adolescente.

Five Nights at Freddy's (08/03/2026)

Tras aceptar un turno nocturno en un restaurante que cerró sus puertas, un guardia en apuros debe sobrevivir al acecho de una aterradora banda de animatrónicos poseídos.

Un destino en Corea (12/03/2026) *

Una mujer de un pueblito en la India se muda a Corea del Sur, su país soñado, pero encontrar su lugar en esas nuevas tierras no le resulta tan fácil.

27 bodas (13/03/2026)

Jane ha estado en muchas bodas, pero siempre como dama de honor. Ahora enfrenta el dilema de organizar la boda de su hermana con el hombre a quien ama en secreto.

Guasón 2: Folie à Deux (13/03/2026)

Un payaso nihilista y peligroso encuentra el amor con una compañera de hospital. Sus fantasías compartidas desatan un violento y musical descenso hacia la oscuridad.

Si yo tuviera 30 (15/03/2026)

Después de un humillante decimotercer cumpleaños, Jenna Rink desea ser adulta. Al día siguiente, se despierta como una editora de modas de 30 años.

Lady Bird (18/03/20269

Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

Peaky Blinders: The Immortal Man (20/03/2026) *

Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe regresar de su autoexilio a Birmingham para salvar a su familia y su país.

La línea roja (26/03/2026) *

Tres mujeres son víctimas de una descomunal estafa telefónica. Para vengarse, se enfrentan a los criminales que les robaron el dinero… y la dignidad.

Aún es de noche en Caracas (27/03/2026) *

Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir durante el colapso de Venezuela mientras asume una nueva identidad bajo el peso del dolor.

(*) Producción original de Netflix

En 'Si yo tuviera 30', Jenna despierta con 30 años tras desear crecer luego de un cumpleaños fallido.Fuente: Columbia Pictures

Eventos en vivo, documentales y especiales que llegan a Netflix en marzo de 2026

Los Premios del Actor presentados por SAG‑AFTRA (01/03/2026) *

Kristen Bell presenta la 32.ª edición de los Premios del Actor en Los Ángeles, donde las estrellas del cine y la TV iluminan el escenario. Evento en vivo en inglés.

Bruce Bruce: I Ain’t Playin’ (03/03/2026) *

Atrapado entre la vieja y la nueva escuela, Bruce Bruce habla sobre la familia, la fama y el arte de la seducción en su primer especial de Netflix.

Una amistad, un asesinato (/03/2026) *

En este documental, tres amigos rememoran una serie de crímenes que cambiaron sus vidas y perturbaron la calma de una zona rural de Dinamarca.

Los dinosaurios (06/03/2026) *

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

Detox de plásticos (16/03/2026) *

Este iluminador documental sigue a seis parejas hasta ahora infértiles sin causa aparente que reducen su exposición a los microplásticos con la esperanza de poder concebir.

BTS: El regreso (27/03/2026) *

¡Volvieron! BTS se reúne en L. Á. para grabar su álbum «ARIRANG». Este documental ofrece acceso sin precedentes a la banda, que comienza una nueva era.



(*) Producción original de Netflix

En 'Un jefe en pañales', un niño descubre que su bebé hermano lidera un complot corporativo.Fuente: 20th Century Fox

Estrenos infantiles que llegan a Netflix en marzo 2026

Un jefe en pañales (01/03/2026)

Un niño se ve envuelto en un complot corporativo a causa de su hermanito bebé, quien solo habla de negocios cuando no están sus padres.

Angry Birds: La película (01/03/2026)

Sentenciado a clases de control de ira, el gruñón Red se convierte en un héroe que entrena a sus compañeros para desatar su furia interna cuando los cerdos los invaden.

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 13 (02/03/2026) *

¡Hora de reducirnos! Acompaña a Gabby y sus amigos en su primer paso por Hadilandia, donde organizan una fiesta de té, aprenden sobre conceptos opuestos ¡y mucho más!

Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 2 (09/03/2026) *

¡Dragones mágicos, bicicletas voladoras y mucho más! Los amigos de Sesame Street exploran un mundo de imaginación, curiosidad y empatía.

Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente: Parte 2 (20/03/2026) *

De vuelta en el Valiente Olivino, Liko, Roy y sus amigos siguen con sus aventuras con la Tacleada de Voltionautas, mientras intentan detener a los exploradores.

Trolls (31/03/2026)

La alegre princesa Poppy y su gruñón amigo Branch se embarcan en la mayor aventura de sus vidas para rescatar a los demás de las garras de los hambrientos bertenos.

(*) Producción original de Netflix

