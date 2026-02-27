Últimas Noticias
Alianza Lima vs. Universitario: ¿a qué hora juegan y dónde ver el Clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

Guía TV, Alianza Lima vs Universitario por la liga de vóley peruana. | Fuente: Alianza Lima/Universitario
por Renzo Castillo Lazo

Alianza Lima y Universitario protagonizan un partidazo por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.

Van con todo. Este fin de semana, Alianza Lima y Universitario se ven las caras en el marco de la fecha 8 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

En Alianza Lima son los líderes en lo que van del torneo, quedaron en el tercer lugar del Sudamericano de Vóley y por lo mismo parten como favoritos para imponerse a las 'Pumas'. No obstante, y pese a sus últimas derrotas, en Universitario de Deportes se tienen confianza para ganar el Clásico.

¿Cómo llegan Alianza y Universitario a la fecha 8 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Alianza Lima viene de ganarle 3-1 a la San Martín por el tercer lugar del Sudamericano. Por su parte, en la 'U' llegan de perder 3-1 contra Géminis.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Universitario en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido está programado para el domingo 1 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El recinto tiene una capacidad para 5,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2026?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 5:00 p.m. . 
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m. 

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Universitario en vivo por TV?

El partido entre Universitario contra Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs Universitario: precios de entradas

  • General: S/ 20
  • Preferente Norte: S/ 30
  • Preferente Sur: S/ 30
  • Oriente: S/ 40
  • Occidente: S/ 50

Programación de la fecha 8 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 28 de febrero

2:30 p.m. | Géminis vs. Deportivo Soan

5:00 p.m. | Regatas Lima vs. Rebaza Acosta

7:00 p.m. | San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano

Domingo 1 de marzo

3:00 p.m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Universitario

