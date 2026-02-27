Real Madrid y su reacción por enfrentar (otra vez) al Manchester City en la Champions League

Real Madrid no la tiene nada sencillo en su camino a ganar la Champions League de esta temporada. Y es que, tras el sorteo de octavos de final, los merengues quedaron emparejados con el Manchester City.

Para acceder a los octavos de final, Real Madrid no clasificó de manera directa: jugó los playoffs contra Benfica, al que eliminó en una serie ida y vuelta, con un marcador global de 3-1 a su favor.

Es de esta manera que el Real Madrid va a jugar nuevamente contra el Manchester City, de Pep Guardiola, en el mejor escenario de todos en el fútbol del Viejo Continente.

Real Madrid, a por el Manchester City

"Nos volvemos a ver, Manchester City", posteó en sus redes sociales oficiales el elenco que dirige el entrenador español Álvaro Arbeloa.

Por otra parte, en la página web del máximo ganador de la Champions League en la historia (16), dieron cuenta de las fechas en las que jugarán contra los 'citizens'.

"La ida se disputará en el Santiago Bernabéu el 10 u 11 de marzo y la vuelta en el Etihad Stadium el 17 o 18 del mismo mes. En caso de superar la eliminatoria, el conjunto que dirige Arbeloa se mediría en cuartos de final al ganador del Atalanta-Bayern Munich", mencionan desde el Real Madrid.

Se debe tener en cuenta que, en la presente temporada, en la fase liga, el cuadro inglés visitó al Madrid. Fue un 2-1 a su favor con goles de Nico O'Reilly y Erling Halaand. Rodrygo Goes abrió el marcador.

No todo queda allí porque se vieron las caras en los playoffs hacia octavos en la campaña 2024-25. En la ida, jugada en el Etihad Stadium, los merengues ganaron 3-2 y en la vuelta en la capital española vencieron por 3-1. ¿Habrá revancha?