Champions League: Liverpool visita a Eintracht Frankfurt por la fecha 3

La previa del choque de Eintracht Frankfurt ante Liverpool, a disputarse en el estadio Deutsche Bank Park mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será François Letexier.

A partir de las 14:00 horas, Eintracht Frankfurt y Liverpool protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 de la Champions, en el estadio Deutsche Bank Park.

Así llegan Eintracht Frankfurt y Liverpool

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt sufrió un duro golpe al caer 1 a 5 en la ultima jornada ante Atlético de Madrid.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Liverpool viene de perder contra Galatasaray por 0 a 1.

François Letexier será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Eintracht Frankfurt y Liverpool, según país