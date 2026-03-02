“Confiamos en lo que tenemos”: Carabobo se alista en la previa del duelo ante Cristal

Se viene un partido vital en la Copa Libertadores 2026. Y es que Sporting Cristal, el miércoles a las 5:00 p.m. horario peruano, visita a Carabobo por la ida de la Fase 3 del torneo sudamericano.

En Carabobo se tienen fe en dar el golpe sobre la mesa para sacar un buen resultado en este primer cotejo de la eliminatoria frente a Sporting Cristal. Justamente, quien habló en el cuadro llanero fue Jonathan Bilbao, el cual tiene pasado con la camiseta de Ayacucho FC en la Liga1.

"Conozco el medio, al equipo y a sus jugadores. Gané y perdí contra ellos. Tienen un fútbol técnico y no tenemos nada que envidiarles. Somos un plantel rico y con jerarquía. No va a ser fácil y confiamos en lo que tenemos", indicó el defensa de Carabobo en conferencia de prensa.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Hinchada + equipo



¡Seguimos, siempre juntos! 🇱🇻🫀 pic.twitter.com/RYrB8Q47I8 — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) March 1, 2026

Carabobo va con todo contra Sporting Cristal

Después, el jugador peruano-venezolano declaró en particular sobre su nivel de juego en la liga venezolana de primera división.

"Me siento bien porque el técnico confía en mí. Sé que puedo dar más y valoro lo que he hecho bien. Me está faltando algo. Al inicio me costó un poco la adaptación. Hay un compromiso", indicó.

Otro de los que tuvo uso de la palabra en Carabobo fue el director técnico Daniel Farías. Este lamentó la irregularidad de su equipo tras cinco jornadas jugadas en su liga local, en donde tienen 7 puntos.

"Tenemos un plantel como para tener una mayor cantidad de puntos. No se nos ha dado y hay que aceptar que estamos lejos de los puntos que quisiéramos. De local se nos escapó un par de resultados. No estamos en el punto que queremos", indicó.

Carabobo vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.