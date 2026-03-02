Sporting Cristal vs. Carabobo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Va por un nuevo triunfo. Sporting Cristal, esta semana, afronta un duro reto cuando juegue contra Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

En Sporting Cristal están a dos partidos de alcanzar la fase de grupos de la Libertadores en la presente temporada. Los celestes quieren sumarse, en el corto plazo, a Universitario de Deportes y Cusco FC, los otros dos elencos de la Liga1 que serán parte del campeonato desde dicha instancia. Carabobo es el rival a vencer.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Carabobo a la Fase 3 de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal, que dirige el DT brasilero Paulo Autuori, viene de perder 2-1 con Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026. En tanto, el cuadro llanero llega de empatar a cero con Caracas FC en la liga venezolana.

¿Cuándo y dónde juegan Carabobo vs Sporting Cristal en vivo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado (ciudad de Valencia). El recinto tiene una capacidad para 10,400 espectadores.

¿A qué hora juegan Carabobo vs Sporting Cristal en vivo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m. En Venezuela , el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.

, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En México, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Carabobo vs Sporting Cristal en vivo por TV y streaming?

El partido de Sporting Cristal ante Carabobo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Carabobo vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

