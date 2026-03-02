Sporting Cristal vs. Carabobo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal juega de visitante contra el venezolano Carabobo en un partido vital por la Copa Libertadores.
Va por un nuevo triunfo. Sporting Cristal, esta semana, afronta un duro reto cuando juegue contra Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.
En Sporting Cristal están a dos partidos de alcanzar la fase de grupos de la Libertadores en la presente temporada. Los celestes quieren sumarse, en el corto plazo, a Universitario de Deportes y Cusco FC, los otros dos elencos de la Liga1 que serán parte del campeonato desde dicha instancia. Carabobo es el rival a vencer.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
¿Cómo llegan Sporting Cristal y Carabobo a la Fase 3 de la Copa Libertadores?
Sporting Cristal, que dirige el DT brasilero Paulo Autuori, viene de perder 2-1 con Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026. En tanto, el cuadro llanero llega de empatar a cero con Caracas FC en la liga venezolana.
¿Cuándo y dónde juegan Carabobo vs Sporting Cristal en vivo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?
El partido está programado para el miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado (ciudad de Valencia). El recinto tiene una capacidad para 10,400 espectadores.
¿A qué hora juegan Carabobo vs Sporting Cristal en vivo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?
- En Perú, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.
- En Argentina, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.
- En Brasil, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.
- En Chile, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.
- En México, el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 7:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido entre Carabobo vs Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.
¿Dónde ver el Carabobo vs Sporting Cristal en vivo por TV y streaming?
El partido de Sporting Cristal ante Carabobo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.
Carabobo vs Sporting Cristal: alineaciones posibles
Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.
Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.
¿Cuánto pagan las casas de apuestas en el Sporting Cristal vs Carabobo?
|Casa de apuestas
|Carabobo
|Empate
|Sporting Cristal
|Apuesta Total
|2.58
|3.06
|2.78
|Betsson
|2.58
|3.05
|2.72
|DoradoBet
|2.75
|3.00
|3.00
¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.