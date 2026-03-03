Últimas Noticias
Lima soportó la ola de calor más larga del verano 2026: 18 días consecutivos de altas temperaturas

Las altas temperaturas golpearon a los limeños hasta fines de febrero.
Las altas temperaturas golpearon a los limeños hasta fines de febrero. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

·

Las elevadas temperaturas se registraron entre el 11 y 28 de febrero, reportó el Senamhi.

El verano golpea fuerte. Lima soportó una ola de calor diurno de 18 días consecutivos, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo indicó que se trata de la ola de calor más extensa en lo que va del verano 2026.

“Las elevadas temperaturas reportadas en la capital tuvieron su inicio el pasado 11 de febrero y terminó el 28 de febrero”, refirió el ente estatal.

¿A qué se debió esta ola de calor en Lima?

El Senamhi indicó que la ola de calor más extensa de la temporada tuvo su origen en la conjunción de diversos factores.

“Estos valores se debieron al ingreso de vientos del norte, condiciones cálidas del mar y al debilitamiento del Anticiclón Pacífico Sur”, manifestó el organismo.

Cabe mencionar que las intensas precipitaciones continúan en la sierra central, lo que está provocando el incremento del caudal de los ríos que pasan por Lima.

En un último reporte, el Senamhi indicó que el río Rímac “se encuentra próximo al nivel naranja de peligro”. “Según el reporte de la estación hidrológica, a las 23:00 horas (del lunes) el caudal alcanzó 89.85 m³/s en Chosica”, refirió el ente estatal.

Además, tramos del río Chillón que atraviesan los distritos de Huaros y San Buenaventura “reportan un nivel naranja de peligro”. “Según el reporte de las estaciones, a las 23:00 horas (del lunes) el caudal alcanzó 10.07 m³/s en Pariacancha y 21.37 m³/s en Obrajillo”, apuntó el Senamhi.

