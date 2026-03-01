Con el Sporting Cristal vs. Carabobo: la programación de la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 está cerca de definir a los últimos cuatro elencos clasificados a su fase de grupos, todo previo al sorteo del jueves 19 de marzo en horas de la noche.

Es así que, a la vuelta de la esquina, tenemos la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. En la misma tendrá acción Sporting Cristal, el cual sigue en carrera a nivel internacional al ganarle por penales al paraguayo 2 de Mayo.

De esta manera, en la Fase 3 de la Libertadores, Cristal tendrá al frente nada más y nada menos que al venezolano Carabobo. El conjunto venezolano dio la gran sorpresa al dejar en el camino al chileno Huachipato en cotejos de ida y vuelta.

Programación de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 (partidos de ida)

Martes 3 de marzo

7:30 p.m. | Barcelona SC vs. Botafogo (Estadio Monumental Banco Pichincha)

Miércoles 4 de marzo

5:00 p.m. | Carabobo vs. Sporting Cristal (Estadio Misael Delgado)

7:30 p.m. | O'Higgins vs. Deportes Tolima (Estadio El Teniente)

Jueves 5 de marzo

7:30 p.m. | Juventud vs. Independiente Medellín (Estadio Gran Parque Central)

Se debe recalcar que el ganador de la eliminatoria de la 'SC' frente al Carabobo tendrá su cupo asegurado a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 en donde también están Universitario de Deportes y Cusco FC.

La palabra del DT de Sporting Cristal

Tras lo que fue la clasificación a la nueva instancia de la Copa Libertadores, el entrenador de Sporting Cristal destacó a su conjunto, aunque indicó que deben mejorar en la definición de cara al arco rival.

"Cuando hay escenarios positivos, la tendencia es positiva. El tema es cuando ocurre lo contrario. En este momento, el juego del equipo tiene una tendencia favorable, pero debemos cuidar mucho la efectividad con y sin balón. “La falta de los goles nos han quitado un poco de moral. Creo que estamos bien ubicados en la cancha y estoy contento por cómo el equipo desarrolla el fútbol", sostuvo Paulo Autuori.