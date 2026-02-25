"Cabeza fría y siempre decidido": Martín Távara contó lo que pasó por su cabeza en la tanda de penales [VIDEO]

Martín Távara valoró la clasificación de Sporting Cristal a la fase tres de la Copa Libertadores por la vía de los penales. El volante habló de cabeza fría a la hora de ejecutar desde los doce pasos en momentos tan decisivos para el club y aplaudió a sus compañeros luego de un encuentro ante 2 de Mayo.

"La clasificación es una alegría que Sporting Cristal merecía. Creo que han sido partidos muy duros y finalmente el resultado positivo se nos dio. Caímos en el juego que ellos querían. Por ahí creo que se acercaron más ellos y nos pudieron hacer daño, pero igual creo que estuvimos sólidos y la verdad que lo único que nos faltó fue terminar una jugada para poder cerrar el partido", dijo el jugador.

Sporting Cristal enfrentará a Carabobo de Venezuela en la fase 3 de la Libertadores. | Fuente: RPP

El celeste contó lo que sintió al momento que le tocó su turno en los penales: "Es una caminata interminable. Cabeza fría nada más, siempre muy decidido a dónde patear. No pienso si cambiarlo o no, voy a un lugar donde me siento seguro. En un momento como ese también es difícil tener la frialdad decidir así para poder picarla en esa instancia".

Para Martín Távara el equipo jugó bien con oportunidades claras en el primer tiempo. "No pudimos lograr hacer el gol, pero igual estábamos tranquilos. Creo que ya en los últimos 10 minutos entramos ya con esa ansiedad, pero bueno, al final llegamos a la instancia de penales donde sabíamos que teníamos que ganarlo sí o sí", declaró.

En la Fase 3 de la Copa Libertadores a Sporting Cristal le tocará enfrentar a Carabobo de Venezuela. "Sí, vamos a tomar esto con mucha calma, mucha tranquilidad también porque el equipo viene de una seguidilla de partidos importantes y nada, vamos a lograr el objetivo que es meternos a la fase de grupos de la Libertadores, que es lo que todos nosotros queremos", finalizó.

Sporting Cristal enfrentará a Carabobo el 3 y 10 de marzo. La ida será en Valencia, la vuelta en el Callao en horarios por definir.