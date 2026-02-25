"Diego siempre tapa una": Yoshimar Yotún se rindió ante la actuación del arquero tras la clasificación

Sporting Cristal logró la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores por la vía de los penales y Yoshimar Yotún no dudó en reconocer el valor del equipo y sobre todo la actuación del arquero Diego Enríquez quien volvió a ser decisivo para alcanzar el objetivo al atajar un penal al paraguayo Cáceres de 2 de Mayo.

“Diego siempre tapa una. Estoy feliz por el resultado. Se sufrió, pero me quedo con el equipo, creo que hicimos un gran partido, por más que a veces el empate puede parecer que no se hizo un buen partido, pero llegamos por todos lados, en el primer tiempo tuvimos ocasiones, el segundo también. ojo, nos enfrentamos a un rival súper duro, de verdad, aplaudir a 2 de Mayo que hizo un gran trabajo, pero nos vamos contentos con el equipo", declaró el celeste.

Yoshimar Yotún también habló del próximo rival de Sporting Cristal, el venezolano Carabobo FC. “Es difícil. Creo que a estas alturas todos son difíciles. Ahora, debemos enfocarnos en lo que es Sport Huancayo y después pensaremos en Carabobo FC y tratar de hacer un gran partido y meternos en fase de Libertadores”, declaró.

El capitán de los celestes no dudó en aceptar los reclamos de los hinchas a pesar de la clasificación: “Sabemos que la gente es exigente porque el club también lo es, pero la felicidad de ellos es muy importante para nosotros. Nos vamos tranquilos y ahora toca descansar”.

Tras superar a 2 de Mayo, Sporting Cristal ya aseguró un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el objetivo del equipo de Paulo Autuori es superar a Carabobo y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Luego de la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores, Sporting Cristal se alista para enfrentar a Sport Huancayo por la fecha 5 del Torneo Apertura. El partido está programado para el sábado 28 de febrero a las 11 de la mañana hora peruana en el Estadio IPD de Huancayo.