Alejandro Sanz y Stephanie Cayo encienden rumores de romance tras ser captados tomados de la mano

¿Y si fuera ella?... Magaly Medina presentó en su programa un informe donde aviva rumores de un romance entre el cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo, luego de verlos juntos durante la gira que el intérprete de Corazón Partío viene realizando por Sudamérica y que actualmente lo tiene en Perú para ofrecer dos conciertos 'sold out' el miércoles 25 y jueves 26 de febrero en el Estadio Nacional.

"Alejandro Sanz tendría un romance nada menos que con la menor de las hermanas Cayo, Stephanie Cayo, porque de pronto se siguen y se dan 'likes' [en redes sociales]. Ella ha estado en los conciertos que tuvo el español en Colombia y en Ecuador", dijo la conductora.

Ambos solteros y sin pareja

Medina cree que las imágenes van más allá de una simple amistad, pues se sabe que, a finales de diciembre de 2025, Alejandro Sanz puso fin a su relación con la actriz Candela Márquez

Por otro lado, se sabe que Stephanie Cayo tuvo una romance con el actor español Max Iglesias y que el año pasado se conoció que estuvo saliendo con el productor y actor mexicano Sebastián Zurita.

"Parece que [Stephanie] también está soltera ahora. Hay una imagen que habla de muchísima cercanía con [Alejandro Sanz]. Él termina el concierto en Guayaquil, la toma de la mano y se van. Eso solo lo haces con una pareja; o, bueno, será su nueva saliente, porque esto no es oficial", indicó Medina.

Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí. ❤️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 24, 2026

Las imágenes comprometedoras entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

De acuerdo con el informe, la menor de las hermanas Cayo estuvo el 14 de febrero en el Movistar Arena, en el concierto de Alejandro Sanz en Colombia. Al parecer, sería parte del staff, porque aparece en una zona privilegiada. Incluso hay fotos de la peruana con la gente que trabaja en el show del artista español.

También se mostraron imágenes de la actriz cuando Sanz visitó Ecuador y, al parecer, ese mismo día ella lo acompañó en su auto privado.

Además, la propia Stephanie publicó imágenes en Plaza Lagos, en Guayaquil, dando señales de que es muy cercana al intérprete de La fuerza del corazón, quien el jueves 19 y sábado 21 de febrero cantó en ese país.

Pero fue en el estadio Modelo Spencer de Guayaquil donde la actriz volvió a aparecer en un lugar privilegiado.

No es cariño lo que he sentido esta noche. Es complicidad..Y eso no se ensaya. Guayaquil, GRACIAS. pic.twitter.com/3HF4BBAKmY — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 22, 2026

Rumores de romance que empezaron hace años

En diciembre de 2023, Stephanie Cayo ya había sido vinculada sentimentalmente con Alejandro Sanz. Una instantánea compartida en redes sociales, en la que la actriz y el cantante disfrutaban de un vino y preparaban comida, inició las especulaciones sobre un posible romance.

Sanz acompañó la imagen con las siguientes palabras: "Cuando las emociones no se pueden explicar, ese es el lugar correcto. El más bello y el más puro". La publicación se volvió viral y atrajo la atención de sus seguidores.

En ese entonces, Cayo fue consultada por la imagen y, sin rodeos, puso fin a las especulaciones, afirmando que entre ellos solo existe una amistad."Para nada, somos amigos", declaró a Europa Press.