Alejandro Sanz ya está en Perú: así fue el eufórico recibimiento de sus fans [VIDEO]

Cada vez falta menos para los conciertos de Alejandro Sanz en Lima. Tras arribar de Ecuador, el cantante español llegó a Perú y fue recibido por miles de fanáticos que lo esperaron fuera del hotel JW Marriott, en Miraflores.

Al ver a tantos hombres y mujeres cantando sus canciones, decidió salir para firmar autógrafos y recibir regalos.

Alejandro Sanz no dudó en compartir este momento en redes sociales donde ya se había mostrado sorprendido por la gran acogida de sus seguidores ya que, en tiempo récord, logró hacer sold out en sus dos fechas.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Alejandro Sanz en Lima?

Los conciertos se llevarán a cabo el martes 25 y miércoles 26 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional.

Posible setlist de Alejandro Sanz de su gira ‘¿Y ahora qué?’

Desde cuando Capitán Tapón La música no se toca Por bandera Bésame A la primera persona Mi soledad y yo El vino de tu boca Try to Save Your Song Quisiera ser Hoy no me siento bien Regálame la silla donde te esperé Amiga mía Deja que te bese Cuando nadie me ve El alma al aire Mi Marciana Aquello que me diste Yo te traigo… 20 años No es lo mismo Y, ¿si fuera ella? ¿Lo ves? Las guapas Corazón partío