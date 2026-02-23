Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alejandro Sanz ya está en Perú: así fue el eufórico recibimiento de sus fans [VIDEO]

El artista español fue recibido con muestras de cariño, fotos y pancartas antes de sus presentaciones en Lima.
Alejandro Sanz | Fuente: IG: @alejandrosanz
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Fanáticos se congregaron para darle la bienvenida al intérprete español, quien ofrecerá dos conciertos en el Estadio Nacional que prometen ser inolvidables.

Cada vez falta menos para los conciertos de Alejandro Sanz en Lima. Tras arribar de Ecuador, el cantante español llegó a Perú y fue recibido por miles de fanáticos que lo esperaron fuera del hotel JW Marriott, en Miraflores.

Al ver a tantos hombres y mujeres cantando sus canciones, decidió salir para firmar autógrafos y recibir regalos

Alejandro Sanz no dudó en compartir este momento en redes sociales donde ya se había mostrado sorprendido por la gran acogida de sus seguidores ya que, en tiempo récord, logró hacer sold out en sus dos fechas.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Alejandro Sanz en Lima?

Los conciertos se llevarán a cabo el martes 25 y miércoles 26 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional.

Posible setlist de Alejandro Sanz de su gira ‘¿Y ahora qué?’

  1. Desde cuando 
  2. Capitán Tapón 
  3. La música no se toca 
  4. Por bandera 
  5. Bésame 
  6. A la primera persona 
  7. Mi soledad y yo 
  8. El vino de tu boca 
  9. Try to Save Your Song 
  10. Quisiera ser 
  11. Hoy no me siento bien 
  12. Regálame la silla donde te esperé 
  13. Amiga mía 
  14. Deja que te bese 
  15. Cuando nadie me ve 
  16. El alma al aire 
  17. Mi Marciana 
  18. Aquello que me diste 
  19. Yo te traigo… 20 años 
  20. No es lo mismo 
  21. Y, ¿si fuera ella? 
  22. ¿Lo ves? 
  23. Las guapas 
  24. Corazón partío 
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Alejandro Sanz Conciertos Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA