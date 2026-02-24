Pase de ronda, pero con suspenso: el 1x1 de Sporting Cristal frente a 2 de Mayo en el Callao

En Sporting Cristal siguen con vida. Y es que los celestes le ganaron 5-4 por penales en el Callao al 2 de Mayo, con lo que pasaron a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal no estuvo para nada fino a la hora de la definición sobre el arco de 2 de Mayo. Los rimenses fallaron ocasiones tanto en el primer tiempo como en el segundo, por lo que tras la igualdad en los 90 minutos reglamentarios es que tuvieron que definir la eliminatoria en una tanda desde los doce pasos.

En el Miguel Grau se dieron desempeños buenos y discretos en Cristal, si miramos lo hecho en ataque y defensa. Es así que te presentamos las notas del nivel mostrado por los jugadores del equipo de Paulo Autuori frente al popular 'Gallo Norteño'. Carabobo será su próximo rival en la Libertadores.

El 1x1 de Sporting Cristal contra 2 de Mayo

Diego Enríquez (7): fue un simple espectador en el primer tiempo y en el complemento tuvo más participación. A poco del final, se mandó una buena atajada y tapó un penal clave para que su equipo clasifique.

Leandro Sosa (7): movedizo por derecha, aunque se perdió una clara opción en los primeros 45 minutos. Se mostró muy solidario y fue constante su despliegue, sobre todo en la primera mitad.

Miguel Araujo (7): sólido en defensa. Pasó desapercibido y ganó pelotas tanto por arriba como por abajo en la defensa de Sporting Cristal.

Rafael Lutiger (7) : llegó bien a los cortes y salvó una clara chance para 2 de Mayo a tan solo un minuto del primer tiempo. Anda en buen nivel en las últimas semanas gracias a la confianza que le da Paulo Autuori. llego bien a los cortes

Cristiano da Silva (8): por su lado fue que pasaron la mayor cantidad de ataques de los celestes y se encargó de darle la clasificación a su elenco con un penal.

Catriel Cabellos (6) : los primeros minutos le costó porque no estuvo fino con sus pases, pero con el pasar de los segundos se asentó en el mediocampo. Salió lesionado.

Yoshimar Yotún (8): 'Yoshi' es ese jugador distinto en Sporting Cristal. Es la manija al medio y se mostró muy claro tanto para temporizar como para habilitar a sus compañeros. Es vital en el esquema de la 'SC'.

Martín Távara (7): es el complemento perfecto para Yotún. Cuenta con una zurda prodigiosa y siempre buscó dársela a un jugador de celeste. También, fue colaborativo a la hora de marcar.

Santiago González (4): no fue su mejor desempeño. Gozó de claras ocasiones para anotar y no se mostró acertado en los metros finales.

Irven Ávila (6): conforme pasaron los minutos, se asoció más en ataque y fue un buen habilitador por el sector izquierdo.

Felipe Vizeu (5): el delantero brasilero no la tuvo nada fácil ante la buena marca de la defensa de 2 de Mayo. Gozó de una chance clara para anotar y la desperdició.



Los que entraron en Sporting Cristal

Christofer Gonzales (5): se mostró intrascendente en los minutos que tuvo en cancha. Sin embargo, anotó su penal en la tanda desde los doce pasos.

Ian Wisdom (4): intentó ser ese aire de recambio en la inventiva de Sporting Cristal, aunque no pudo tener su mejor versión de juego.

Maxloren Castro (5): atrevido por izquierda, pero en los metros finales los rivales lo desplazaban para evitar el peligro en el área de 2 de Mayo.

Cristian Benavente (sin puntaje): el 'Chaval' no aprovechó la chance que tuvo en la cancha y, además, falló el penal que tuvo en la tanda.

Juan Cruz González (sin puntaje): únicamente entró para la tanda de penales y cumplió su misión. Anotó para Sporting Cristal en la clasificación a la Fase 3 de la Libertadores.