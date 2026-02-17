Paulo Autuori estalló tras empate de Cristal ante 2 de Mayo: "El partido era para ganarlo con facilidad"

Paulo Autuori, entrenador de Sporting Cristal, mostró su molestia por el empate 2-2 ante 2 de Mayo en Paraguay por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. A su parecer, el cuadro celeste tuvo que llevarse los tres puntos a Lima.

“El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos”, señaló Autuori en conferencia de prensa.

“Felicité a 2 de Mayo por la clasificación histórica y reconozco al público que estuvo aquí emocionado. El hincha lo puede pasar todo”, agregó.

En otro momento, Autuori criticó a los hinchas de 2 de Mayo por los insultos durante el compromiso. “Los dos verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y el público; esa reciprocidad genera la pasión. Pero el público no siempre debe insultar. Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos. No acepto esto”, enfatizó.

“Pudimos salir con la victoria. Es un rival que compite y pelea, pero que no genera juego. Nuestro arquero no tuvo mucha actividad; pudimos irnos con ventaja, pero no fuimos eficaces. De todas maneras, felicitaciones a los protagonistas del fútbol”, concluyó.