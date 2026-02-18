Buses de ‘Los Loritos’ salieron a trabajar con normalidad tras ataque armado: choferes admiten estar atemorizados

Este es el panorama desde Puente Nuevo. | Fuente: RPP

Choferes de la empresa de transportes Los Loros, conocidos popularmente como ‘Los Loritos’, han salido a trabajar con normalidad este miércoles, 18 de febrero; dos días después del ataque armado contra uno de los buses de esta ruta.

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta Puente Nuevo, en el límite de El Agustino y San Juan de Lurigancho, y constató que los buses de esta empresa circulan con regularidad.

Nuestra reportera conversó con los choferes de esta línea, que reconocieron estar atemorizados ante la posibilidad de ser víctimas de un nuevo atentado. No obstante, señalaron que decidieron salir a trabajar por necesidad, ya que esta es su fuente de ingreso diario.

Como se recuerda, el pasado lunes, uno de los buses de la empresa ‘Los Loritos’ fue atacado a balazos por sicarios en plena Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. En el atentado, afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales.



Seguidilla de ataques contra transportistas

El atentado contra el bus de ‘Los Loritos’ es el tercer ataque perpetrado contra transportistas en menos de 24 horas, muestra palpable de los altos índices de criminalidad que sufre este gremio en Lima y Callao.

En las últimas horas, el chofer de una combi informal fue asesinado por sicarios en presencia de su familia en plena ruta, en la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima.

Además, delincuentes armados dispararon contra un bus de la empresa Etssacocsa, conocida popularmente como ‘Los Azules de Collique’, que estaba estacionado afuera de su cochera, ubicada en el pasaje César Vallejo, en el distrito de Comas, al norte de la capital.

Cabe mencionar que el pasado fin de semana, un chofer de la empresa El Rápido fue asesinado a balazos, en San Martín de Porres; crimen que motivó que los trabajadores de esta ruta realicen el lunes un plantón en el óvalo Habich.