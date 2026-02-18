Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“La serie se define en Lima”: la Conmebol destacó el “empate agónico” de Sporting Cristal ante 2 de Mayo en Paraguay

El empate de Sporting Cristal llegó a los 87 minutos de juego.
El empate de Sporting Cristal llegó a los 87 minutos de juego. | Fuente: Sporting Cristal
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El cuadro peruano logró un empate 2-2 en su visita a 2 de Mayo, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El Sporting Cristal logró anoche un trabajado empate 2-2 ante el 2 de Mayo de Paraguay, en el partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El empate del cuadro peruano llegó a los 87 minutos, gracias a un autogol del portero guaraní Ángel Martínez, que no pudo controlar un centro y terminó metiendo el balón en su propio arco.

Con este resultado, la llave queda abierta y todo se definirá la próxima semana en Perú.

“Empate agónico”

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó el “empate agónico” conseguido por Sporting Cristal en su visita a la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.

Empate agónico de Sporting Cristal. Fue el 2-2 final y la serie se define en Lima”, publicó el ente rector del fútbol sudamericano en sus redes sociales oficiales.

El ganador de la llave entre peruanos y paraguayos alcanzará la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, quedando ad portas de la ansiada Fase de Grupos. 

Este no es el único incentivo, ya que acceder a la Fase 3 asegura un cupo en la próxima Copa Sudamericana 2026.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Copa Libertadores 2026 Copa Libertadores Sporting Cristal 2 de Mayo

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA