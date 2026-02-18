“La serie se define en Lima”: la Conmebol destacó el “empate agónico” de Sporting Cristal ante 2 de Mayo en Paraguay

El Sporting Cristal logró anoche un trabajado empate 2-2 ante el 2 de Mayo de Paraguay, en el partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El empate del cuadro peruano llegó a los 87 minutos, gracias a un autogol del portero guaraní Ángel Martínez, que no pudo controlar un centro y terminó metiendo el balón en su propio arco.

Con este resultado, la llave queda abierta y todo se definirá la próxima semana en Perú.



🇵🇪🩵 ¡El empate agónico de @ClubSCristal!



😱 Fue el 2-2 final y la serie se define en Lima.#GloriaEterna pic.twitter.com/Enxl1HoKXz — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 18, 2026

“Empate agónico”

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó el “empate agónico” conseguido por Sporting Cristal en su visita a la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.

“Empate agónico de Sporting Cristal. Fue el 2-2 final y la serie se define en Lima”, publicó el ente rector del fútbol sudamericano en sus redes sociales oficiales.

El ganador de la llave entre peruanos y paraguayos alcanzará la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, quedando ad portas de la ansiada Fase de Grupos.

Este no es el único incentivo, ya que acceder a la Fase 3 asegura un cupo en la próxima Copa Sudamericana 2026.

