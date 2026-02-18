Sporting Cristal vs Universitario: ¿cuándo juegan, horario y precio de entradas del partido de fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

Sporting Cristal y Universitario de Deportes protagonizarán el partido más importante de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Ambos cuadros buscarán el triunfo en un duelo clave de cara a ganar el certamen.

Los celestes llegan con un empate ante 2 de Mayo por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. La consigan es superar al tricampeón nacional en casa.

En tanto, Universitario tendrá la oportunidad de seguir entre los primeros lugares del Apertura. En su último partido derrotó 2-1 a Cienciano en el estadio Monumental.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por la Liga1?



El encuentro entre Sporting Cristal vs Universitario se disputará este sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo de la ciudad de Lima (Perú). El recinto tiene capacidad para 11 600​ espectadores.

¿A qué hora juegan Cristal vs Universitario en vivo por la Liga1?



En Perú, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.



En Colombia, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

Precios de entradas de Cristal vs Universitario