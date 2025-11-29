CHEGAMOS A LIMA! AGORA É PELA #GLÓRIAETERNA! 💚— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 27, 2025
O #MaiorCampeãoDoBrasil desembarcou na capital peruana para a finalíssima da #Libertadores!
Confira todos os detalhes do Aeroporco na TV Palmeiras Sportingbet e vamos batalhar juntos, pois #TodosSomosUm! 💪🐷 ➤… pic.twitter.com/h4p0ToCEGD
Palmeiras y sus sensaciones tras llegar a Lima
A través de un video, Palmeiras mostró algunos pormenores de su llegada a Lima para la final de la Copa Libertadores. Se puede ver el recibimiento de los hinchas, las actividades dentro de su hotel de concentración y declaraciones de su técnico.
Estamos em Lima, #FamíliaPalmeiras! 📍🇵🇪#Palmeiras pic.twitter.com/FYq9JhLQDb— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 27, 2025
La llegada de Palmeiras a Lima
El cuadro brasileño llegó a Lima el 26 de noviembre proveniente de Brasil. El conjunto dirigido por Abel Ferreira buscará sumar una estrella continental más.
¿Dónde escuchar el partido entre Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores?
El partido se podrá escuchar EN VIVO a través de los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto también lo podrás seguir por RPP.pe.
¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo en vivo vía streaming la final de Copa Libertadores 2025?
El encuentro entre los equipos brasileños se podrá ver EN VIVO vía streaming a través de Disney+ y DGO. También se podrá apreciar por Cazé TV y DAZN.
¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo en vivo por TV en la final de Copa Libertadores 2025?
El partido entre Palmeiras vs Flamengo será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN y DSports. También se podrá apreciar por TV Globo, TNT, MAX y Bein Sports.
¿Cuándo y dónde se juega Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025?
El partido entre Palmeiras vs Flamengo está programado para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon (Lima). El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.
Buenas tardes, arrancamos la transmisión del encuentro entre Palmeiras y Flamengo por la final de la Copa Libertadores,
