"Tenemos rival": así reaccionó Sporting Cristal tras conocer que enfrentará a 2 de Mayo en la fase 2 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal se enfrentará a 2 de Mayo en la fase 2 de la Copa Libertadores
Sporting Cristal se enfrentará a 2 de Mayo en la fase 2 de la Copa Libertadores | Fuente: Facebook | Fotógrafo: CSCristal
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Sporting Cristal jugará ante 2 de Mayo en la fase 2 de la Copa Libertadores. El partido de ida se disputará el 17 de febrero y el de vuelta el 24 del mismo mes.

No se hizo esperar. Sporting Cristal reaccionó tras conocer que se enfrentará a 2 de Mayo -que eliminó a Alianza Lima- por la fase 2 de la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, el cuadro del Rímac publicó un post sobre su próximo rival y las fechas de los partidos de ida y vuelta de la siguiente instancia del torneo.

"Tenemos rival. 2 de Mayo en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Fuerza, equipo", fue el mensaje que dejó el equipo Celeste en su cuenta de Facebook, acompañado de una imagen donde se pueden ver las fechas y horarios de ambos cotejos.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fechas y horarios de los partidos de ida y vuelta de la fase 2

Partidos de ida

2 de Mayo vs Sporting Cristal

  • Fecha: 17 de febrero
  • Hora: 7:30 p.m.

Partido de vuelta

Sporting Cristal vs 2 de Mayo

  • Fecha: 24 de febrero
  • Hora: 7:30 p.m.
Sporting Cristal 2 de Mayo Copa Libertadores Alianza Lima

