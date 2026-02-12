"Tenemos rival": así reaccionó Sporting Cristal tras conocer que enfrentará a 2 de Mayo en la fase 2 de la Copa Libertadores

No se hizo esperar. Sporting Cristal reaccionó tras conocer que se enfrentará a 2 de Mayo -que eliminó a Alianza Lima- por la fase 2 de la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, el cuadro del Rímac publicó un post sobre su próximo rival y las fechas de los partidos de ida y vuelta de la siguiente instancia del torneo.

"Tenemos rival. 2 de Mayo en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Fuerza, equipo", fue el mensaje que dejó el equipo Celeste en su cuenta de Facebook, acompañado de una imagen donde se pueden ver las fechas y horarios de ambos cotejos.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fechas y horarios de los partidos de ida y vuelta de la fase 2

Partidos de ida

2 de Mayo vs Sporting Cristal

Fecha: 17 de febrero

Hora: 7:30 p.m.



Partido de vuelta

Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Fecha: 24 de febrero

Hora: 7:30 p.m.