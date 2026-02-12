Puro pelotazo: un caótico Alianza Lima terminó eliminado de la Copa Libertadores ante un valiente 2 de Mayo [ANÁLISIS]

Las dudas de la antesala se reflejaron en la cancha del estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima arrancó las acciones con un once ofensivo, que quería llevarse todo por delante, pero el fútbol -cada vez que puede- nos recuerda que no necesariamente un equipo se lleva el triunfo por alinear con dos centrodelanteros (Paolo Guerrero y Federico Girotti) o una comitiva de hombres en ofensiva con hambre de gol. Eso lo entendió a la perfección 2 de Mayo de Paraguay. Jugó contra la impaciencia de su rival, que en esta eliminatoria no pudo imponer su rótulo de favorito a lo largo de los dos partidos. Los blanquiazules no fueron superiores ni en Pedro Juan Caballero ni en un Matute, repleto de hinchas, que al final de la noche se fueron a casa con una desilusión tremenda.

Por las calles victorianas, los rostros de los aficionados describían lo que es ahora Alianza: decepción. Los blanquiazules están lejos del nivel que plasmaron en las noches históricas ante Boca Juniors y Gremio. Ese equipo se ganó el respeto y admiración por tumbarse a colosos del continente. Sin embargo, en sus filas queda poco o nada del fútbol, valentía y esencia ganadora que lo llevó a jugar 18 partidos internacionales en 2025. Ante 2 de Mayo llegaba con un 1-0 en contra, aunque en la cancha no se pudo revertir esa corta diferencia. Las ganas se diluyeron y el trámite de juego arrojaba que el destino de Alianza ya estaba sellado. Esta campaña es diferente, ya que en febrero se despide rápidamente de la disputa de los torneos internacionales con Pablo Guede como guía en el banquillo.

Pablo Guede y su sistema de juego

Pablo Guede llegó a Alianza y en pocas semanas pocos pueden acertar qué sistema de juego colocará en los partidos. A priori, su estilo dice que prioriza el fútbol ofensivo y una presión alta. Sin embargo, nada de ello se apreció ante 2 de Mayo, que mostró un juego dinámico y transiciones rápidas que combatieron y frenaron al equipo local. El controvertido sistema 4-2-4 se estrelló ante la realidad y dejó en evidencia el poco fútbol de su equipo. En la primera línea de la volante alineó a Gianfranco Chávez, quien, en pocas semanas de jugar en esa posición, lo mayor que puede aportar es solo marca y no un traslado prolijo con el balón. Mientras que Jairo Vélez se mostró perdido siendo la dupla del exjugador de Sporting Cristal. Estuvo lejos del área y no encontró la fórmula para asociarse con los delanteros. El equipo estaba partido en sus líneas. Eryc Castillo y Gaspar Gentile no estuvieron cómodos y no sacaron diferencias ante sus rivales. Desde el arranque las acciones, Alianza se enfocó en jugar a puro pelotazo tentado de tener en ofensiva a Paolo Guerrero y Federico Girotti, quienes ganaron divididas, pero estuvieron lejos de su mejor nivel. Se les negó el gol y así era muy difícil.

Penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo. | Fuente: ESPN

Penal errado de Castillo, ¿y Paolo Guerrero?

Eryc Castillo perdió una inmejorable oportunidad para poner en ventaja a Alianza. Tras un remate de Luis Advíncula, el balón chocó en el brazo de un jugador de 2 de Mayo y el árbitro brasileño Flavio Rodrigues de Souza sancionó penal. Una acción clave del partido. Cuando todo indicaba que Paolo Guerrero ejecutaría el remate de los doce pasos, el futbolista ecuatoriano emergió ante sorpresa de todos. El exjugador de la Selección de Ecuador se paró frente al balón, pero su remate avisado fue interceptado por el arquero Ángel Martínez, que se puso el traje de héroe. Desde ese instante, las dudas aumentaron entre los jugadores. Era ideal irse al entretiempo con un gol arriba. En lugar de eso, poco a poco se diluyó la confianza, una confianza que no tuvo Guerrero, que dio ese motivo del porque no ejecutó el penal. Por ese motivo, la responsabilidad cayó en los pies de Castillo, que no es un especialista como lo es el goleador histórico de la Selección Peruana.

🎙 Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima: "No me sentía con confianza para patear el penal y asumo la responsabilidad. La culpa es mía. Esperábamos revertir lo que pasó en Paraguay y fue muy duro. Tenemos una temporada por delante y debemos levantar la cabeza"#AlÁngulo 🥅⚽ pic.twitter.com/kEEzaHfgt0 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 12, 2026

Guede no repite un once base

Pablo Guede es criticado y uno de sus peores errores en lo que va de su campaña en Alianza es ser impredecible y eso se acrecienta si se habla del once titular. El estratega argentino es misterioso en ese sentido. Hasta sus propios jugadores se preguntan si serán titulares a pesar de su buen momento, tal como sucedió con Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Jairo Vélez y Alan Cantero en el choque de ida ante 2 de Mayo. Y el resultado en Paraguay dio la razón y en la revancha también pasó algo similar. Sus equipos y sistemas de juego son diferentes y eso repercute para que el equipo blanquiazul gane un estilo de juego. Los experimentos y rotaciones de Guede están a la orden del día y seguramente no es del agrado entre los hombres de mayor experiencia del equipo. Y es que el año pasado, Guerrero cuestionó a Néstor Gorosito por las constantes rotaciones, que a su parecer fue el principal motivo para que Alianza no consiga buenos resultados en la Liga1.

2 de mayo se jugó la vida

Si Alianza Lima no tuvo las suficientes armas para seguir avanzando en la Copa Libertadores, 2 de Mayo fue el otro lado de la moneda. El cuadro paraguayo no lució como un debutante en el certamen copero. En el partido de ida emparejó con mística la diferencia futbolística ante su rival. Se mentalizó en tumbar al equipo que eliminó a Boca y Gremio, y lo hizo. En casa ganó por 1-0. Fue efectivo, a diferencia de Alianza. Y en la segunda historia no decepcionó en los 100 minutos de juego en el estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Eduardo Ledesma dejaron el alma en el campo. Se abocaron en la presión alta, buscando recuperar el balón rápidamente y aprovechar los espacios. Los jugadores visitantes parecían pitbulls. La marca paraguaya fue asfixiante y eso inclinó la balanza a favor de un equipo que no cuenta con el mismo presupuesto, por ello, su épica se hace más grande.

Duarte y su error clave

Guillermo Viscarra se lesionó y el turno era para Alejandro Duarte, que tuvo la oportunidad de hacer la diferencia en el arco. El arquero peruano de 31 años se paró en la portería de Alianza y cumplió en todas sus intervenciones hasta que llegó una jugada crucial. 2 de Mayo estaba golpeado tras el gol de Luis Advíncula, pero Alianza le dio vida con un error en salida de Duarte, que impactó contra Pedro Del Valle, que llegó primero al balón. Tras una revisión en el VAR, Flávio Rodrigues de Souza decidió cobrar penal. La confianza estaba instalada para que neutralice el disparo de Brahian Ayala, pero el remate fue potente. Es cierto que quedaban más de 20 minutos para culminar el partido e ir por el gol que forzara los penales, pero el empate se mantuvo hasta el final. Los blanquiazules no lograron recuperarse de un nuevo golpe. Esta eliminación no estaba entre los cálculos y ahora los pasillos de Matute están convulsionados. Conformaron una de las plantillas más caras de su historia para ser eliminados ante un equipo que no tiene ni un título en su historia.