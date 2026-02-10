Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO: se enfrentan en Matute por la vuelta de la fase de la Copa Libertadores

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO: sigue la transmisión del partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO: se enfrentan este miércoles 11 de febrero por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos), Disney+ y Pluto TV. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: Altas y bajas para la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026



Alianza Lima no contará para el encuentro con 2 de Mayo con Guillermo Viscarra, Jesús Castillo, Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo está programado para el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



En Perú , el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay , el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo?



El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN y Fox Sports. Vía streaming, se podrá ver por Telefe YouTube, Pluto TV y Disney+. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones posibles



Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.