"Alianza Lima es el club que más me brindó en mi carrera", Hernán Barcos en estrenado documental de Conmebol

A través de sus redes sociales, la Conmebol dio a conocer el lanzamiento de un documental de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima en la Bombonera. Uno de los protagonistas de este especial dedicado a los hinchas blanquiazules es Hernán Barcos, quien hoy milita en FC Cajamarca



"Alianza Lima es el club que más me brindó en todos estos años de carrera", es una de las frases que dejó el exdelantero blanquiazul al recordar su paso por el club y el partido en el que tuvo la oportunidad de anotar un gol.



"Fue hermoso, yo lo vivo mucho. Tengo esa mecha prendida de sentir, vivirlo y disfrutarlo. Yo entraba al estadio y veía a mi familia. Un espectáculo que cualquier jugador de fútbol quiere estar allá adentro. Mi primer gol en la 'Bombonera' con casi 41 años tiene 10 sabores diferentes", añadió el delantero.





Hernán Barcos habló sobre los nervios que sintió al momento de los penales: "En el quinto penal me agaché y le pedí a Dios, a mi viejo, a todos, que se nos de esa posibilidad de clasificar que merecíamos después de todo lo que habíamos hecho. El mundo de Alianza Lima necesitaba esa clasificación. No lo vi el penal, me desperté, por decirlo así, cuando vi a todos los jugadores corriendo. Después lo vi el penal 150 veces".



Otro de los jugadores que participó en el especial de Conmebol es Paolo Guerrero: "Uno tiene que mantener la calma, en el estadio de Boca conocemos que el hincha no para de cantar. Sabíamos que iba a ser un ambiente hostil. Como jugadore de experiencia he pasado por esas situacionesy tenía que estar cuando el equipo más me necesitaba".



Guillermo Viscarra cerró la épica clasificación blanquiazul al atajar el remate de Alan Velasco. El arquero confesó que su preparador de arqueros le pasó un video con los jugadores de Boca ejecutando penales, pero que no lo vio porque le había ido mal cuando analizaba a sus rivales.

Hay que indicar, que Alianza Lima cumplió una buena campaña a nivel internacional en 2025 bajo la batuta de Néstor ‘Pipo’ Gorosito. En la eliminatoria contra Boca Juniors, venció 1-0 en Matute con gol del uruguayo Pablo Ceppelini.

En la vuelta, Boca Juniors ganó 2-1 en tiempo reglamentario. El partido fue vibrante de principio a fin y se abrió el marcador con autogol de Miguel Trauco. Luego, llegó el empate con un tremendo cabezazo de Hernán Barcos, mientras que Kevin Zenón convirtió para los xeneizes. Ya en la definición de penales, el arquero Guillermo Viscarra se convirtió en el héroe de la jornada.