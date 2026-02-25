Sporting Cristal vs. Carabobo: ¿cuándo serán los partidos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Sigue en competencia a nivel internacional. Y es que al ganarle por penales a 2 de Mayo, Sporting Cristal se mantiene en la Copa Libertadores 2026, ahora en la Fase 3.

Es así que en Sporting Cristal tienen dos partidos más para soñar con meterse a la fase de grupos de la presente temporada de la Copa Libertadores. Ya dejó en el camino al popular 'Gallo Norteño' y en el horizonte no la tiene nada fácil porque tiene que chocar contra el venezolano Carabobo, el cual dejó en el camino a Huachipato.

Es así que ya se han definido las fechas en las que Sporting Cristal va a medirse ante el elenco llanero de Carabobo a ida y vuelta.

Fechas del Sporting Cristal ante Carabobo

El primer duelo entre ambos, en el Estadio Misael Delgado, está agendado para que se juegue entre los días del martes 3 y jueves 5 de marzo.

Del otro lado de la esquina, la revancha se juega entre el día 10 y el 12 del mismo mes. No hay recinto confirmado para este cotejo y en los próximos días se definirá el mismo.

A su turno, el entrenador de Sporting Cristal, el brasilero Paulo Autuori, habló de lo que fue la clasificación de su equipo a la tercera fase de la Copa Libertadores.

"Cuando hay escenarios positivos, la tendencia es positiva. El tema es cuando ocurre lo contrario. En este momento, el juego del equipo tiene una tendencia favorable, pero debemos cuidar mucho la efectividad con y sin balón", señaló el también exDT de la Selección Peruana en conferencia de prensa.

Asimismo, agregó que "La falta de los goles nos han quitado un poco de moral. Creo que estamos bien ubicados en la cancha y estoy contento por cómo el equipo desarrolla el fútbol, pero falta madurez y efectividad, tanto ofensiva como defensivamente. Si el club decide traer otro extranjero (preguntado por Felipe Vizeu de su plantel, que venga con otro entrenador".