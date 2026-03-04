Sporting Cristal vs Carabobo: ¿Qué canal TV transmite EN VIVO la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?

Conoce la guía de canales TV que transmitirán el duelo que sostendrá Sporting Cristal ante Carabobo en la Fase 3 de Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO se enfrentan este miércoles en Venezuela en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El equipo ‘celeste’ buscará sacar ventaja en la ida de la serie. ¿Qué canales TV transmiten el encuentro? Conoce los detalles.

El equipo de Paulo Autuori logró la clasificación a esta etapa luego de imponerse en la tanda de penales a 2 de Mayo en el Callao por 5-4. Al frente se encuentra el Carabobo, que dio el golpe al vencer 2-1 a Huachipato en Chile y con ello clasificar con un global de 3-1 a su favor.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Carabobo en vivo por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?

El partido entre Carabobo y Sporting Cristal en vivo está programado para este miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado, con aforo para 10,400 personas. El encuentro por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores comenzará desde las 5:00 p.m.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carabobo en vivo por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.

, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m. En Paraguay , el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.

, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.

En México , el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Carabobo en vivo?

El partido Carabobo vs Sporting Cristal se podrá ver EN VIVO por TV por medio de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Además, vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Sporting Cristal vs Carabobo?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

