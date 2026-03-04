Sporting Cristal vs Carabobo: ¿Qué canal TV transmite EN VIVO la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO se enfrentan este miércoles en Venezuela en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El equipo ‘celeste’ buscará sacar ventaja en la ida de la serie. ¿Qué canales TV transmiten el encuentro? Conoce los detalles.
► Sporting Cristal vs. Carabobo EN VIVO: sigue la previa del partido de ida de Fase 3 de la Copa Libertadores 2026
El equipo de Paulo Autuori logró la clasificación a esta etapa luego de imponerse en la tanda de penales a 2 de Mayo en el Callao por 5-4. Al frente se encuentra el Carabobo, que dio el golpe al vencer 2-1 a Huachipato en Chile y con ello clasificar con un global de 3-1 a su favor.
¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Carabobo en vivo por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?
El partido entre Carabobo y Sporting Cristal en vivo está programado para este miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado, con aforo para 10,400 personas. El encuentro por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores comenzará desde las 5:00 p.m.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carabobo en vivo por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?
- En Perú, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
- En Colombia, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 6:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 6:00 p.m.
- En Argentina, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
- En Brasil, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
- En Chile, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
- En México , el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 4:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Carabobo en vivo?
El partido Carabobo vs Sporting Cristal se podrá ver EN VIVO por TV por medio de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Además, vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.
¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Sporting Cristal vs Carabobo?
- Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.
- Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.
- Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.
Sporting Cristal vs Carabobo: alineaciones confirmadas
- XI de Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco.
- XI de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu.