Sporting Cristal vs Carabobo: ¿Qué canal TV transmite EN VIVO la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?

Guía de canales TV del Carabobo vs Sporting Cristal en Fase 3 de Copa Libertadores
Guía de canales TV del Carabobo vs Sporting Cristal en Fase 3 de Copa Libertadores | Fuente: EFE Servicios
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce la guía de canales TV que transmitirán el duelo que sostendrá Sporting Cristal ante Carabobo en la Fase 3 de Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO se enfrentan este miércoles en Venezuela en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El equipo ‘celeste’ buscará sacar ventaja en la ida de la serie. ¿Qué canales TV transmiten el encuentro? Conoce los detalles.

► Sporting Cristal vs. Carabobo EN VIVO: sigue la previa del partido de ida de Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Paulo Autuori logró la clasificación a esta etapa luego de imponerse en la tanda de penales a 2 de Mayo en el Callao por 5-4. Al frente se encuentra el Carabobo, que dio el golpe al vencer 2-1 a Huachipato en Chile y con ello clasificar con un global de 3-1 a su favor.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Carabobo en vivo por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?

El partido entre Carabobo y Sporting Cristal en vivo está programado para este miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado, con aforo para 10,400 personas. El encuentro por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores comenzará desde las 5:00 p.m.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carabobo en vivo por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores 2026?

  • En Perú, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 6:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
  • En Chile, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 7:00 p.m.
  • En México , el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 4:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Carabobo vs Sporting Cristal empieza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Carabobo en vivo?

El partido Carabobo vs Sporting Cristal se podrá ver EN VIVO por TV por medio de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Además, vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.


¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Sporting Cristal vs Carabobo?

  • Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.
  • Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.
  • Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Sporting Cristal vs Carabobo: alineaciones confirmadas

  • XI de Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco.
  • XI de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu.
Sporting Cristal Carabobo Copa Libertadores

