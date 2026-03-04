Minsa emite alerta epidemiológica ante riesgo de reintroducción y circulación de sarampión en el país

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la alerta epidemiológica AE-CDC-N.° 003 ante el riesgo de importación, reintroducción y circulación del sarampión en el país, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y operativas en todos los establecimientos de salud públicos y privados.

La medida dispone el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la activación de equipos de respuesta rápida frente a posibles brotes y la notificación de casos en un plazo no mayor de 24 horas.

Asimismo, establece la intensificación de las actividades de vacunación a través del esquema regular, priorizando los distritos de alto riesgo y buscando alcanzar una cobertura mínima del 95 % en niños menores de cinco años.

Entre las acciones contempladas se incluye la realización de pruebas de laboratorio en casos confirmados de sarampión o rubéola, así como fortalecer la capacitación del personal que labora en laboratorios en los niveles regionales.



También se brindará asistencia técnica para la organización y funcionamiento de los servicios de salud, mediante la elaboración de mapas de flujo de referencia y contrarreferencia a través del Sistema Geoespacial y la cartera de servicios.

La alerta contempla, además, el monitoreo de la adecuación de los establecimientos para la atención de pacientes, la implementación de campañas informativas a través de los equipos de comunicaciones, desarrollar acciones de promoción y prevención, así como la redistribución y abastecimiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

Riesgo muy alto

Según la evaluación de riesgo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Región de las Américas se encuentra en un nivel de riesgo muy alto debido a la persistencia de brotes activos en varios países, la identificación de casos sin nexo epidemiológico conocido y la expansión hacia nuevas áreas geográficas, incluyendo poblaciones indígenas y grupos con resistencia a la vacunación.

Durante el período 2025–2026, hasta la semana epidemiológica 08, se notificaron 22 637 casos en la región. Las autoridades advierten que, ante las celebraciones por Semana Santa y la realización del Copa Mundial de la FIFA 2026, el número de contagios podría incrementarse debido al desplazamiento de personas hacia zonas con brotes activos y su posterior retorno al país.

La alerta está dirigida a todos los establecimientos de salud de las direcciones y gerencias regionales, así como a las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el sector privado.

Recomendaciones a la población

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños no vacunados. Por ello, el Minsa declaró como prioridad nacional la vacunación de menores de cinco años, asegurando que reciban la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP), según el esquema regular.

Ante la presencia de síntomas como fiebre, erupciones en la piel, tos y conjuntivitis, el Minsa recomienda acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica especializada y, de confirmarse el caso, iniciar tratamiento oportuno.

Asimismo, el Minsa exhortó a los padres de familia y a la ciudadanía a garantizar que sus hijos reciban las dos dosis de la vacuna SRP, programadas a los 12 y 18 meses de edad.

En el caso de adultos no vacunados que tengan previsto viajar a países como Estados Unidos, México o Canadá, se recomienda aplicarse la vacuna contra el sarampión al menos dos semanas antes del viaje.