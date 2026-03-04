Susto para Sporting Cristal: Ezequiel Neira de Carabobo estrelló su cabezazo al travesaño [VIDEO]

Sporting Cristal arrancó las acciones con una clara estrategia: controlar la posesión del balón ante Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Su trabajo dio frutos al anotar el primer tanto del compromiso vía Yoshimar Yotún de penal.

Sin embargo, Carabobo reaccionó y creó peligro en el arco defendido por Diego Enríquez, que poco pudo hacer ante una cabezazo de Ezequiel Neira, que se estrelló en su travesaño. Así se salvó Cristal, que en la anterior eliminatoria superó a 2 de Mayo de Paraguay.

Hay que indicar, que los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori viajaron con las bajas del zaguero Luis Abram y del extremo argentino Santiago González, ambas por lesión, mientras que también se informó que los jóvenes delanteros Maxloren Castro y Jair Moretti fueron desconvocados por un problema disciplinario.

Carabobo casi anota en el choque contra Sporting Cristal. | Fuente: ESPN

Sporting Cristal vs Carabobo: así arrancaron en duelo

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu.