Huachipato vs. Carabobo: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la vuelta de Fase 2 de la Copa Libertadores?

Huachipato vs. Carabobo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto chileno de Huachipato, dirigido por Jaime García, intentará dar vuelta a la serie para prolongar sus opciones de llegar a la fase de grupos del certamen, la cual ha disputado en las ediciones de 1975, 2013 y 2024. "Todavía quedan 90 minutos. Si hubiera sido más largo el marcador se complicaba un poquito más, pero con el 1-0 tenemos una chance bien alta. Nada se ha perdido”, declaró.

Los 'acereros', como se les conoce a los de Huachipato, llegan disminuidos tras la partida del canterano de 21 años Maximiliano Gutiérrez, quien acaba de ser cedido al argentino Independiente.

¿Cómo llegan Huachipato y Carabobo a la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores?

Los locales llegan de ganarle 2-1 a Palestino en la liga chilena y el cuadro 'llanero' viene de empatar a uno con Metropolitanos en el campeonato venezolano de primera división.

¿Cuándo y dónde juegan Huachipato vs Carabobo en vivo por la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el martes 24 de febrero en el Estadio Huachipato (Talcahuano). El recinto tiene una capacidad para 10,032 espectadores.

¿A qué hora juegan Huachipato vs Carabobo en vivo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

¿Qué canal TV transmite el Huachipato vs Carabobo en vivo?

El partido de Huachipato contra Carabobo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Huachipato vs Carabobo: alineaciones posibles

Huachipato: Odriozola; Malanca, Caroca, Toro; Silva, Sepúlveda, Briceño, Velásquez, Cañete, Rodríguez y Altamirano.

Carabobo: Bruera; Neira, Fuentes, Cova; Castillo, Berrios, González, Orozco, Tortolero; Riasco y Ramírez.

(Con información de EFE)

