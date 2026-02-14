El lamento de Eryc Castillo: arquero de Alianza Atlético puso su cara para evitar el gol de Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima contó con pocas ocasiones de gol ante Alianza Atlético y una de ellas tuvo como portagonista a Eryc Castillo, que quedó cerca de colocar el 1-0 en el estadio Mansiche de Trujillo.
A los 19 minutos, Jairo Vélez asistió y dejó solo a Eryc Castillo, que no estuvo fino en el mano a mano ante Daniel Prieto, que puso su cara para frenar el balón que se dirigía a su portería.
Prieto, que debutó en la profesional con Alianza, fue atendido por el cuerpo médico del cuadro 'churre', pero después de varios minutos se reincorporó para reiniciar las acciones.
Alianza Lima vs. Alianza Atlético: así arrancaron en partido
Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Antoni, Garcés, Huamán; Chávez, Gaibor, Vélez, Cantero; E. Castillo, Ramos.
Alianza Atlético: Prieto; Perleche, Suárez, Guzmán, Gordillo; Lupu, Díaz, Muñoz, Del Castillo; Penilla, Robaldo.