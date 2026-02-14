Últimas Noticias
El lamento de Eryc Castillo: arquero de Alianza Atlético puso su cara para evitar el gol de Alianza Lima [VIDEO]

Eryc Castillo en acción en la Liga1.
Eryc Castillo en acción en la Liga1. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Daniel Prieto de Alianza Atlético se lució ante Alianza Lima en el partido de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima contó con pocas ocasiones de gol ante Alianza Atlético y una de ellas tuvo como portagonista a Eryc Castillo, que quedó cerca de colocar el 1-0 en el estadio Mansiche de Trujillo.

A los 19 minutos, Jairo Vélez asistió y dejó solo a Eryc Castillo, que no estuvo fino en el mano a mano ante Daniel Prieto, que puso su cara para frenar el balón que se dirigía a su portería.

Prieto, que debutó en la profesional con Alianza, fue atendido por el cuerpo médico del cuadro 'churre', pero después de varios minutos se reincorporó para reiniciar las acciones.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético: así arrancaron en partido

Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Antoni, Garcés, Huamán; Chávez, Gaibor, Vélez, Cantero; E. Castillo, Ramos.

Alianza Atlético: Prieto; Perleche, Suárez, Guzmán, Gordillo; Lupu, Díaz, Muñoz, Del Castillo; Penilla, Robaldo.

