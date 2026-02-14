HOY | Sport Boys vs Atlético Grau EN VIVO en el Callao por la fecha 3 del Torneo Apertura

HOY EN VIVO| Sport Boys vs Atlético Grau por la fecha 3 del Torneo Apertura. Conoce a qué hora es el partido y dónde verlo EN DIRECTO.

HOY EN VIVO | Sport Boys recibe a Atlético Grau en el Callao. Los rosados llegan de perder ante ADT, en medio de la polémica por un gol anulado por el VAR que pudo significar sumar en Tarma. Por su parte el rival viene de empatar en casa, sin goles, ante Sport Huancayo.

¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO? El cotejo se disputará el sábado 14 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao, desde las 5:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Sport Boys vs Atlético Grau: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?



Sport Boys llega al partido ubicado en el pusto trece de la tabla de posiciones con un punto, luego de caer por 1-0 ante ADT. Por su parte Atlético Grau, se ubica en el puesto 16 con un punto tras su empate sin goles como local.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre Sport Boys vs Atlético Grau se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao. El recinto tiene capacidad para 17 00 espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 15:30 p.m.

En Colombia, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 5:30 p.m.

En Bolivia, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 6:30 p.m.

En Brasil, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.

En Paraguay, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.

En Uruguay, el partido Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Sport Boys vs Atlético Grau en vivo por TV y streaming?

El partido entre Sport Boys vs Atlético Grau se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Sport Boys vs Atlético Grau: alineaciones posibles



Sport Boys: Melián; Mora, Rojas, Alfani, Aranda; Illanes, Da Campo, López, Torres, Liza y Díaz.

DT: J. de la Pava

DT: H. Lisi

Atlético Grau: Álvarez; Rodas, I. Tapia, R. Tapia, Acevedo; Franco, Guarderas, Barreto, Vásquez; Neira, Ruidíaz.

DT: A. Comizzo.

Sport Boys vs Atlético Grau: ¿cuánto pagan las apuestas?