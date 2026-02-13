Liga 1: Sport Boys y Grau se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre Sport Boys y Grau. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Roberto Pérez Gutiérrez.

Sport Boys ejercerá mañana la localía ante Grau, desde las 17:30 horas y en el marco de la fecha 3 del campeonato peruano.

Así llegan Sport Boys y Grau

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos del campeonato peruano

Sport Boys quiere recuperar tras sufrir una derrota contra ADT de Tarma por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Grau en partidos del campeonato peruano

Grau viene de empatar 0-0 ante Sport Huancayo..

En los últimos 5 choques en este campeonato han terminado igualados y repartido un punto por lado. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

En la siguiente jornada llegará el clásico porteño, el partido que esperan los fanáticos de Sport Boys y Alianza Lima. Los eternos rivales se verán las caras el 20 de febrero, a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Alejandro Villanueva.

Roberto Pérez Gutiérrez es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs Alianza Lima: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Deportivo Moquegua: 28 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs Juan Pablo II: 22 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Comerciantes Unidos: 1 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Horario Sport Boys y Grau, según país