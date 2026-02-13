Liga 1: Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3

Alianza Atlético y Alianza Lima se miden en el estadio Campeones del 36 mañana a las 20:00 horas y Edwin Ordoñez Medina es el elegido para dirigir el partido.

Alianza Atlético y Alianza Lima se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 3 del campeonato peruano, a partir de las 20:00 horas en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Alianza Atlético y Alianza Lima

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos del campeonato peruano

Alianza Atlético no pudo ante Los Chankas en el Los Chankas.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos del campeonato peruano

Alianza Lima venció 2-1 a Comerciantes Unidos en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de julio, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue un empate por 1 a 1.

Para Alianza Lima la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Sport Boys en una nueva edición del clásico porteño. El encuentro se jugará el 20 de febrero a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Alejandro Villanueva.

El encuentro será supervisado por Edwin Ordoñez Medina, el juez encargado.

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs Cienciano: 21 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs ADT de Tarma: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs Sport Boys: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs UTC: 28 de febrero - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Horario Alianza Atlético y Alianza Lima, según país