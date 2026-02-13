Liga 1: Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3

Alianza Atlético y Alianza Lima se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 3 del campeonato peruano, a partir de las 20:00 horas en el estadio Campeones del 36.
Así llegan Alianza Atlético y Alianza Lima
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos del campeonato peruano
Alianza Atlético no pudo ante Los Chankas en el Los Chankas.
Últimos resultados de Alianza Lima en partidos del campeonato peruano
Alianza Lima venció 2-1 a Comerciantes Unidos en la fecha anterior.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de julio, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue un empate por 1 a 1.
Para Alianza Lima la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Sport Boys en una nueva edición del clásico porteño. El encuentro se jugará el 20 de febrero a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Alejandro Villanueva.
El encuentro será supervisado por Edwin Ordoñez Medina, el juez encargado.
Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 4: vs Cienciano: 21 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs ADT de Tarma: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs UTC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 4: vs Sport Boys: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs UTC: 28 de febrero - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar
Horario Alianza Atlético y Alianza Lima, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas