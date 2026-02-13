Alianza Lima vs Alianza Atlético en vivo: se enfrentan por Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se enfocará en la Liga1 tras su elminación de la Copa Libertadores. Este sábado, visitará a Alianza Atlético por la tercera jornada del Torneo Apertura.
Alianza Atlético vs Alianza Lima: Altas y bajas en la fecha 3 del Torneo Apertura 2026
Alianza Lima no contará con Esteban Pavez, Jesús Castillo, Guillermo Viscarra y Jean Pierre Archimbaud por lesión.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Alianza Lima en vivo por el Torneo Apertura 2026?
El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo. El recinto tiene capacidad para 25 036 espectadores.
¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Alianza Lima en vivo por el Torneo Apertura 2026?
En Perú, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 8:00 p.m.
En Colombia, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 8:00 p.m.
En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 8:00 p.m.
En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 9:00 p.m.
En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 9:00 p.m.
En Brasil, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
En Argentina, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
En Chile, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Alianza Atlético vs Alianza Lima en vivo?
El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Alianza Atlético vs Alianza Lima: Alineaciones posibles
Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Chávez, Vélez; Castillo, Cantero, Quevedo; Guerrero.
Alianza Atlético: Preto; Perleche, Suárez, Guzmán, Gordillo; Díaz, Muñoz; Del Castillo, Lupu, Penilla; Robaldo.