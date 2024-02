Carlos Zambrano admite contacto con un club de la Liga 1: "Siempre me llamó la atención"

Carlos Zambrano no juega al fútbol desde la segunda final ante Universitario de Deportes, el pasado 8 de noviembre. Desde esa fecha, su futuro pasó a ser una incógnita, dado que -pese a contar con un contrato hasta fin de la temporada 2024- Alianza Lima decidió no incluirlo en sus planes de cara a la Liga 1 Te Apuesto y Copa Libertadores.

Alianza Lima, que este año es dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo, argumentó que el plantel se cerró y que la etapa de Zambrano en el club blanquiazul se terminó.

En las últimas semanas el nombre de Zambrano se le relacionó con equipos del extranjero, aunque el que sonó más fuerte fue Lanús de Argentina. En principio, se señaló que todo estaba encaminando, pero RPP conoció que finalmente rechazó la oferta del cuadro granate.

Ahora, a pocos días de disputarse la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, el exjugador de Boca Juniors confirmó que tuvo una primera reunión con Sports Boys.

“Hay una pequeña comunicación. Sinceramente, Boys por ser del Callao siempre me ha llamado la atención, los colores también”, contestó el 'León'.

Zambrano, sueña retirarse en Cantolao

Recordemos que Zambrano, en su momento, sostuvo que le gustaría retirarse en el Cantolao, club que jugará la Liga 2. "Tengo un cariño muy especial para ellos y a la Academia”, reveló para Fútbol en América, en abril de 2023.

Carlos Zambrano y sus planes de retiro

"Soy realista y sincero. La tengo clara. Hay momentos en los que te dejas estar un poco en tu carrera. No siempre vas a estar en subida. Hay momentos que bajas y tienes que tomar impulso para salir", indicó Carlos Zambrano, respecto a su retiro del fútbol.

"Si yo quisiera, podría jugar hasta los 40 tranquilo. Si me cuido, si me pongo bien en forma, lo voy a hacer, pero no tengo las ganas de llegar hasta los 40 años. Mis respetos para Paolo (Guerrero) que llega a esa edad", agregó en conversación con Sergio Peña en YouTube.