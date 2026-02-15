Alianza Lima y el reto en su 125 aniversario: "Tenemos en la sangre la obligación de campeonar"

Alianza Lima cumple 125 años y la meta para este número tan importante está clara. Los íntimos quieren ser campeones de la Liga 1 y no van a parar hasta cumplir ese gran objetivo. Así lo enfatizó su administrador Fernando Cabada quien señaló que el título es una obligación que los blanquiazules llevan en la sangre.

"Nuestro objetivo esencial y trascendental este año es la Liga 1; tenemos en la sangre la obligación de campeonar en nuestro 125 aniversario. Yo confío en el trabajo que se está realizando, no es algo poético. Este equipo ha sido golpeado fuertemente y está saliendo adelante", dijo.

El directivo de Alianza LIma apuntó que, si se fija en indicadores como la velocidad de los jugadores medida por GPS, el equipo ha mejorado cerca de un 15% a 20%. Además, añadió que se viene trabajando bien en lo físico y técnico. "Tenemos un director técnico muy bueno y una gran plantilla. Este nuevo planteamiento tiene apenas un mes; hay que dar espacio para que siga avanzando", apuntó.



Fernando Cabada explicó que el objetivo es claro a pesar que Universitario de Deportes está buscando el tetracampeonato: "Una institución como Alianza Lima no vive mirando al frente, se mira a sí misma. No estamos pensando en el vecino. Cumplimos 125 años y nuestro objetivo es campeonar"

La parte formativa también es prioridad en Alianza Lima, al respecto el administrador blanquiazul dijo que el club tiene la responsabilidad de desarrollar cantera y jugadores para que el avance deportivo sea sostenido. "Estamos enfocados en que de ahí salgan nuestras siguientes ventas. No miramos al frente, vemos hacia nosotros con un plan de largo plazo por Alianza y por el Perú", declaró en una entrevista con El Comercio.

Sobre la eliminación de la Copa Libertadores, Fernando Cabada apuntó que el resultado ha sido duro para el plantel y los nuestros hinchas. Pero, si algo ha definido al club a lo largo de estos 125 años de historia es la capacidad de levantarse y seguir adelante.