"Ole, ole, ole, Barcos, Barcos", el cántico de los hinchas de Alianza Lima tras el empate en Trujillo

No atraviesa su mejor momento. Alianza Lima igualó 0-0 con Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026.

Y si bien el resultado le permite al cuadro de La Victoria no desprenderse de los primeros lugares, la eliminación de la Copa Libertadores en fase 1 y el mal juego que demuestra el equipo en la cancha están generando molestias en los hinchas.

Al finalizar el cotejo en Trujillo, los seguidores que llegaron al estadio Mansiche realizaron una serie de cánticos, pero el que más llamó la atención fue el dedicado a Hernán Barcos.

Al ritmo de "Ole, ole, ole, Barcos, Barcos", los hinchas recordaron al exdelantero, quien se consagró bicampeón con Alianza Lima y que salió de la institución después de cinco temporadas.

Hernán Barcos mandó saludos a Alianza Lima por su aniversario

Hernán Barcos no podía faltar en el aniversario de Alianza Lima. El 'Pirata' no olvida su paso por el cuadro blanquiazul y no tardó en decir presente con un saludo para el club que está cumpliendo 125 años.

"Feliz aniversario Alianza Lima. 125 años de pura historia y que no termina. Agradecido siempre y orgulloso de ser una pequeña parte de este lindo club", escribió el jugador que hoy defiende la camiseta de FC Cajamarca.