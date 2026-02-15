Comerciantes Unidos vs Los Chankas: ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido en Cutervo por la fecha 3?

HOY EN VIVO | Comerciantes Unidos vs Los Chankas EN DIRECTO se enfrentan por la fecha 3 del Torneo Apertura. El equipo de Cutervo llega de caer ante Alianza Lima y el rival de ganar en casa ante Alianza Atlético.

El partido entre Comerciantes Unidos vs Los Chakas se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Comerciantes Unidos vs Los Chankas: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?



Comerciantes Unidos llega de caer por 2-1 ante Alianza Lima en Matute y ubicado en el pusto once de la tabla de posiciones con tres puntos. Por su parte Los Chankas ganaron 1-0 a Alianza Atlético y se ubican en el puesto 7 con cuatro puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Los Chankas en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre Comerciantes Unidos vs Los Chankas se disputará este domingo 15 de febrero en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. El recinto tiene capacidad para 12 00 espectadores.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Los Chankas en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú, el partido Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 15:15 p.m.

En Colombia, el partido Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 5:15 p.m.

En Ecuador, el partido Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 5:15 p.m.

En Bolivia, el partido Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 6:15 p.m.

En Venezuela, el partido Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 6:15 p.m.

En Brasil, el partido Sport Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 7:15 p.m.

En Argentina, el partido Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 7:15 p.m.

En Chile, el partido Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 7:15 p.m.

En Paraguay, el partido Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 7:15 p.m.

En Uruguay, el partido Comerciantes Unidos vs Los Chankas comienza a las 7:15 p.m.

¿Dónde ver el Comerciantes Unidos vs Los Chankas en vivo por TV y streaming?

Comerciantes Unidos vs Los Chankas: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Córdova; Rojas, Rodríguez, Alcedo, Lino; Herrera, Correa, Vílchez, Arias; Vilca, Sen.

DT: C. Biaggio

Los Chankas: Camacho; H. González, Palomino, Ayarza, Quiroz; F. Torres, Takeuchi, D. González, Quintana; Pimienta y Pósito.

DT: W. Paolella.