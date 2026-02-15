"Le grito a todos porque es mi forma de entrenar": Pablo Guede sobre el altercado con Federico Girotti en el partido ante Alianza Atlético

No hay problemas. Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, se pronunció sobre el altercado que tuvo con Federico Girotti durante el partido con Alianza Atlético.

En conversación con los medios de comunicación, el estratega argentino indicó que, así como le gritó a Girotti, también lo hizo con otros jugadores porque es su manera de ver el fútbol.

"¿De verdad le van a dar bola a eso? Te lo contentos tranquilamente. Me lo empezaron a decir con Peña esas cosas. Yo no voy a discutir por esas cosas porque me parecen tonterías", indicó en un inicio.

Yo ya lo expliqué de buena manera, en el momento en el que me lo preguntaron de lo de Peña: mi relación con los jugadores es asi, y no lo tengo con nadie, y no lo voy a tener (...) porque como le grité a Girotti, le grité a Paolo, le grito a todos porque es mi forma de entrenar", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Pablo Guede y el "mal momento" de Alianza Lima

Por otro lado, el técnico dijo que están logrando los resultados esperados y que el principal objetivo de la institución es salir campeón.

"Estoy tranquilo, estoy seguro de lo que hago y creo que no estamos mal. De tres partidos, dos de visitante, uno de local, tenemos siete puntos. Es verdad que hay que encontrar el equipo, es verdad que estaría bueno reconocer y hacer hincapié en las lesiones que tuvimos, que no es una excusa, pero sí se hace muy difícil armar un equipo cuando casi todas las semanas tienes un lesionado. Yo creo que tenemos que tener tranquilidad", inició.

"Entiendo a los hinchas, entiendo la crispación de haber quedado fuera de la Copa Libertadores, que es un palo grande, que nadie quería. Pero creo que el objetivo es salir campeón, y creo que en tres partidos tenemos buenos puntos. No es que tenemos cero puntos", finalizó.