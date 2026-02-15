Sport Huancayo vs FC Cajamarca en vivo: horario y canales de TV por fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Sport Huancayo recibirá este domingo a FC Cajamarca por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos buscarán el primer triunfo en este campeonato.
Hernán Barcos acapara las miradas en la previa. El exjugador de Alianza Lima destaca por su cuota goleadora tras anotar tres anotaciones en las primeras dos fechas.
Sport Huancayo vs FC Cajamarca: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?
Sport Huancayo llega tras empatar 0-0 ante Atlético Grau, mientras que FC Cajamarca igualó 1-1 frente a Deportivo Garcilaso.
¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs FC Cajamarca en vivo por el Torneo Apertura 2026?
¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs FC Cajamarca en vivo por el Torneo Apertura 2026?
En Perú, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 1:00 p.m.
En Colombia, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 1:00 p.m.
En Ecuador, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 1:00 p.m.
En Bolivia, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 2:00 p.m.
En Venezuela, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 2:00 p.m.
En Brasil, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.
En Argentina, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.
En Chile, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.
En Paraguay, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.
En Uruguay, el partido Sport Huancayo vs FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Sport Huancayo vs FC Cajamarca en vivo?
El partido entre Sport Huancayo vs FC Cajamarca se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Sport Huancayo vs FC Cajamarca: Alineaciones posibles
Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Falconi, Gaona, Valoyes, Angeles, Salcedo, Canela, Carabano, Lujan, Alessandro y Caballero.
FC Cajamarca: Carlos Mosquera, Jose Gallardo, Rodas, Almirón, Lagos, Rodríguez, Lavandeira, Andrade, Betancourt y Hernán Barcos.
Sport Huancayo vs FC Cajamarca: Últimos resultados
Sport Huancayo
Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima
Atlético Grau 0-0 Sport Huancayo
FC Cajamarca
Juan Pablo II 3-3 FC Cajamarca
FC Cajamarca 1-1 Deportivo Garcilaso