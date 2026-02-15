Hugo García e Isabella Ladera muestran su embarazo y celebran su primer San Valentín juntos

La pareja compartió sus primeras imágenes juntos tras anunciar que serán padres. Desde la playa en Florida, mostraron la ecografía y el embarazo en una sesión cargada de amor.

El amor está en el aire —y también en redes sociales—. Hugo García e Isabella Ladera celebraron su primer San Valentín juntos como futuros padres con una romántica sesión de fotos frente al mar, días después de confirmar públicamente el embarazo.

Desde las playas de Key Largo, en Florida, la pareja compartió imágenes donde se les ve abrazados, sonrientes y más unidos que nunca. “Primer San Valentín juntos… y de qué manera”, escribió Hugo. Isabella respondió con un contundente: “Aquí me quedo”.

Las primeras fotos del embarazo

La influencer venezolana mostró por primera vez en sus redes sociales su pancita de embarazo. En las imágenes, se le ve disfrutando del atardecer en la playa junto al modelo peruano, en una escena que rápidamente se volvió viral.

Un día después, Isabella volvió a compartir contenido de esta nueva etapa con el mensaje: “Viviendo, creando vida”. En la publicación incluyó fotos del momento en que le reveló a Hugo que estaba embarazada, imágenes de su primera ecografía y tiernas postales junto a su hija, Mía Antonella, de cinco años.

Hugo García e Isabella Ladera serán padres

El viernes 13 de febrero, Hugo García e Isabella Ladera anunciaron que se convertirán en padres con una emotiva imagen donde aparecen abrazados en la playa mostrando tres fotografías de la ecografía. “Mitad tuya, mitad mía”, escribieron en el post que confirmó la noticia.

Ese mismo día, Hugo sorprendió con otra publicación: la grabación de un video lanzándose en paracaídas mientras sostenía una pancarta que decía “Voy a ser papá”. “Lo que le espera a mi bebé… ojalá no le tenga miedo a las alturas”, escribió con humor. Isabella respondió emocionada: “Qué ilusión todo lo que se nos viene”.

Además, la influencer venezolana compartió un video de su sesión de fotos para la revista Hola!, donde dio detalles de su embarazo y escribió: “Los sueños se cumplen cuando primero te cumples a ti”.

¿Hugo García e Isabella Ladera se casarán?

Sobre sus planes a futuro y la posibilidad de matrimonio, Isabella declaró a Hola! que cree firmemente en el compromiso diario. “Yo soy una persona que actualmente cree mucho en elegirnos el uno al otro todos los días. Tenemos un concepto muy similar sobre la familia y estamos bastante alineados, así que lo que venga será porque ambos lo queremos”, explicó.

Aunque no quiso revelar el sexo del bebé ni el tiempo exacto de gestación, confesó que fue una noticia muy esperada. También contó que la primera persona en enterarse fue su madre. "Tenemos muchos nombres que nos gustan y la decisión es que el que escojamos sirva para niño o para niña", comentó.

Respecto a cómo se lo dijo a Hugo, recordó que fue en un parque. “Lo miré a los ojos y le dije que tenía que contarle algo. Se quedó en shock. Me dijo: ‘No puede ser, tanto tiempo esperando eta noticia’. Luego se puso a llorar. Estaba muy feliz”, relató.

