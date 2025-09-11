Alianza Lima llevó alegría y esperanza a niños del Hospital Almenara

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Integrantes de los equipos profesionales de fútbol y vóley del club Alianza Lima llevaron esperanza y emoción a los pequeños de la Unidad de Pediatría del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud,

Con decenas de regalos en las manos y solidaridad en el corazón, los deportistas recorrieron las salas pediátricas y compartieron abrazos, palabras de aliento y sonrisas con los pequeños pacientes.



“Hemos venido con la intención de alegrarles el día. Ver sus caritas felices es lo más importante”, expresó la voleibolista Esmeralda Loroña, conmovida por la respuesta de los niños.



En tanto, el futbolista Matías Succar resaltó el valor emocional de esta acción: “Es un abrazo al corazón para nosotros. La alegría que nos transmiten es inmensa. El esfuerzo del equipo por reunir los obsequios valió totalmente la pena, porque los niños nos recibieron con tanto cariño”.



El doctor Guillermo Barrios Flores, gerente de la Red Prestacional Almenara, destacó el impacto positivo de estas iniciativas. “La presencia de los deportistas y los juguetes son un estímulo para los niños. Les levantan la moral, su ánimo crece y eso contribuye a una recuperación más rápida”, dijo.



La visita no solo dejó regalos, sino también un mensaje de unión y solidaridad. “Lo que realiza Alianza Lima como institución es un gran paso que motiva a que otras organizaciones también se sumen a estas acciones”, subrayó la voleibolista Loroña.

