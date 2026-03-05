Últimas Noticias
Alianza Lima pierde a Eryc Castillo por sanción en Liga 1 ¿cuántas fechas fue suspendido?

Eryc Castillo vio la tarjeta roja directa tras agredir con un manotazo a David Dioses
| Fuente: Alianza Lima
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

La Liga 1 oficializó la sanción para Eryc Castillo tras su expulsión ante UTC Cajamarca.

Alianza Lima sufrió una baja confirmada para la próxima jornada del Torneo Apertura. La Liga 1 oficializó la suspensión para Eryc Castillo, quien fue expulsado en el duelo ante UTC Cajamarca tras propinar un manotazo a David Dioses, acción que el árbitro Mike Palomino sancionó como agresión aplicando la roja directa.

De acuerdo con la resolución publicada por la Liga 1, Eryc Castillo recibió una fecha de suspensión, por lo que deberá cumplir su castigo en el encuentro que Alianza Lima disputará frente a Melgar, el lunes, en el estadio de Matute.

La ausencia de Eryc Castillo representa una baja sensible para la ofensiva de Alianza Lima, ya que el extremo ha sido una de las principales alternativas en ataque. Ahora Pablo Guede deberá evaluar sus variantes para cubrir su lugar en el partido que se jugará a las 8.30 p.m.

Los jugadores suspendidos 1 fecha

-Eryc Castillo (Alianza Lima)
-Lautaro Guzmán (FBC Melgar)

-Juan Ospina (Los Chankas)
-Luis Mina (UTC)
-Pierre Da Silva (Cusco FC)


Tras cumplir la sanción impuesta por la Liga 1, Eryc Castillo podrá volver a ser considerado por el técnico Pablo Guede para el partido ante Deportivo Garcilaso en el Cusco, por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Alianza Lima Liga 1 Eryc Castillo

