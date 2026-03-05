Alianza Lima pierde a Eryc Castillo por sanción en Liga 1 ¿cuántas fechas fue suspendido?

Alianza Lima sufrió una baja confirmada para la próxima jornada del Torneo Apertura. La Liga 1 oficializó la suspensión para Eryc Castillo, quien fue expulsado en el duelo ante UTC Cajamarca tras propinar un manotazo a David Dioses, acción que el árbitro Mike Palomino sancionó como agresión aplicando la roja directa.

De acuerdo con la resolución publicada por la Liga 1, Eryc Castillo recibió una fecha de suspensión, por lo que deberá cumplir su castigo en el encuentro que Alianza Lima disputará frente a Melgar, el lunes, en el estadio de Matute.

La ausencia de Eryc Castillo representa una baja sensible para la ofensiva de Alianza Lima, ya que el extremo ha sido una de las principales alternativas en ataque. Ahora Pablo Guede deberá evaluar sus variantes para cubrir su lugar en el partido que se jugará a las 8.30 p.m.

Los jugadores suspendidos 1 fecha

-Eryc Castillo (Alianza Lima)

-Lautaro Guzmán (FBC Melgar)

-Juan Ospina (Los Chankas)

-Luis Mina (UTC)

-Pierre Da Silva (Cusco FC)