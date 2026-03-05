Últimas Noticias
Di Benedetto ya tiene carnet de cancha y quedó a disposición de Rabanal para enfrentar a Los Chankas

Matías Di Benedetto recibió la nacionalidad peruana en oficina de Migraciones
Matías Di Benedetto recibió la nacionalidad peruana en oficina de Migraciones | Fuente: Universitario de Deportes
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

El Zaguero fue inscrito como jugador peruano en Universitario de Deportes para la Liga1 Te Apuesto 2026.

Buenas noticias para Universitario de Deportes. El defensor Matías Di Benedetto recibió su carné de cancha y quedó oficialmente habilitado para competir en la Liga 1. RPP pudo confirmar que el crema ya puede ser considerado por el técnico Javier Rabanal para el encuentro ante Los Chankas. 

El zaguero, que recientemente obtuvo la nacionalidad peruana, ya figura oficialmente inscrito como jugador nacional en los registros de la Federación Peruana de Fútbol, por lo que dejó de ocupar plaza de extranjero en Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes visitará a Los Chankas el domingo 8 de marzo a las 3.30 p.m.

La palabra de Di Benedetto por ser peruano

En la ceremonia, el popular 'Tano' -nacido en territorio argentino- dio algunas palabras de lo que significa para él ser un peruano más.

"Sinceramente que estoy muy agradecido y es un orgullo muy grande para mí representar a este país, un ciudadano más. Llegué con la ilusión de quedarme y hacer una gran carrera", sostuvo el defensa.

Luego, Matías Di Benedetto agradeció también a Universitario de Deportes por los momentos vividos en los últimos años con la camiseta crema. Jugará como futbolista peruano de ahora en adelante.

Matías Di Benedetto Liga 1 Universitario de Deportes Javier Rabanal

