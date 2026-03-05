“Nos aportarán muchísimo”, DT de Sport Boys sobre posibles fichajes de Zambrano, Trauco y Deza

El entrenador de Sport Boys, Jaime de la Pava, se mostró a favor de sumar refuerzos de peso al plantel rosado y confirmó que el club evalúa la llegada de futbolistas con recorrido internacional como Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza, quienes podrían aportar experiencia y jerarquía al equipo chalaco.

El DT explicó que las gestiones ya están en marcha y que la dirigencia mantiene conversaciones con los jugadores para concretar sus incorporaciones. “Hemos dialogado con Martín Noriega y Mario Flores y se han venido desarrollando las conversaciones, esperando las respuestas para traer refuerzos de categoría y, sobre todo, con la salida de Aranda al fútbol europeo, nos caen muy bien”, señaló en Ovación.





El entrenador de Sport Boys destacó el recorrido y la experiencia de los futbolistas remarcando el impacto que podrían tener en el plantel rosado. “Sobran las palabras para describir a jugadores de selecciones nacionales, indudablemente nos aportarán muchísimo”, afirmó

Cláusulas especiales en los contratos

Martín Noriega, administrador de Sport Boys, confirmó en RPP que habrá cláusulas en los contratos de Zambrano y Trauco. "El contrato y diseño que estamos haciendo es hasta el final del Torneo Clausura, pero con opción de prolongarlo, dependiendo de los resultados y la evaluación para el siguiente año".

"Estamos diseñando las propuestas formales, por supuesto en defensa de los intereses del club, con cláusulas que van a proteger a la institución", puntualizó.