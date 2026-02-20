Pablo Guede 'explotó' pese al triunfo de Alianza: "¿Por qué no me preguntan que tenemos 10 puntos sobre 12?"

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, protagonizó una candente conferencia de prensa tras la victoria por 1-0 ante Sport Boys con un gol de Renzo Garcés. El DT argentino mostró su molestia e indicó que no destacan que el equipo blanquiazul suma 10 puntos y es líder del Torneo Apertura 2026.

"¿Por qué no me preguntan que tenemos 10 puntos sobre 12? Estaría bueno", señaló Guede, que es centro de las críticas desde la eliminación de Alianza en la Copa Libertadores.

A contuación, el exentrenador de Colo Colo no estuvo de acuerdo con algunas apreciaciones de la prensa sobre el juego de su equipo.

"Está bueno, pero cuando más dices una cosa se termina haciendo verdad y esto es fútbol y todos pueden opinar de cualquier cosa, que está bueno, pero estaría bueno analizar. ¿Sabes cuántas veces ellos nos patearon al arco? ¿Cuántas veces pateamos nosotros? ¿Cuántas veces recuperamos pelota nosotros en campo rival?", agregó.

"Si en el segundo tiempo hubíeramos mantenido ese ritmo, estaríamos hablando de otra cosa", culminó Guede visiblemente incómodo en medio de un clima que no es de los mejores para el equipo de La Victoria.

En la próxima fecha, Alianza jugará de visitante ante UTC el sábado 28 de febrero.

