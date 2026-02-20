Familia de Hugo Bustíos dice que mantiene la “esperanza” de que el Poder Judicial inaplique el falló del TC que anula la condena a Daniel Urresti

Sharmelí Bustíos dijo en RPP que la sentencia del TC constituye una revictimización frente a una lucha legítima de casi 38 años por hallar la verdad y sancionar a los responsables del asesinato de su padre.

Sharmelí Bustíos Patiño, hija del periodista Hugo Bustíos, afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior, Daniel Urresti, representa un "duro golpe" y un "atropello permanente".



"Tenemos 37 años [de lucha], se cumple 38 años este año, y seguimos en esto, no nos dejan en paz. Tenemos derecho a cerrar nuestro duelo. Pero ¿cómo se cierra un duelo con un TC conformado con esa catadura moral que tenemos actualmente?", se preguntó indignada.



Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV, denunció que la sentencia del TC constituye una revictimización frente a una lucha por hallar la verdad y sancionar a los responsables del asesinato de su padre.



Sharmelí Bustíos expresó una profunda indignación ante lo que considera el uso de "tecnicismos legales" para diluir la responsabilidad penal de Urresti, quien fue condenado a doce años de cárcel por el asesinato de Hugo Bustíos en 1988 en la provincia de Huanta, en la región de Ayacucho.



El fallo del TC es "humillante"

Explicó que la sentencia contra Urresti de 2023 era totalmente firme y no dejaba dudas sobre la responsabilidad del acusado. En ese sentido, cuestionó que, mientras el Tribunal Constitucional se basa en conceptos técnicos para declarar la prescripción, el dolor de la familia y los años de lucha no prescriben.



"El pronunciamiento del TC es vergonzoso, es revictimizante, es humillante, es doloroso para una familia. Tú no puedes salir con un tecnicismo y decir: 'Lo siento por la familia, pero debió ser así'. No, tú no sientes nada, no sabes lo que significa buscar justicia en un país como el nuestro, donde literalmente te dan la espalda y te seca la vida el Poder Judicial", enfatizó.



La hija del periodista asesinado ve un patrón de presión política detrás de los fallos que favorecen a Urresti, señalando que la anulación actual, al igual que una absolución previa en 2018, ocurre en un contexto electoral.



A pesar de todo, Sharmelí Bustíos aseguró que la familia seguirá en la lucha, precisando que esperan que el Poder Judicial, que tiene un proceso pendiente sobre el mismo tema —el pedido de Urresti solicitó la aplicación de la Ley 32107 (ley de amnistía o prescripción de crímenes de lesa humanidad) para anular su condena y lograr su liberación —, emita una resolución que pueda inaplicar o corregir lo dispuesto por el TC.



"Esa es la esperanza que tenemos, porque quien va a decidir eso es la misma sala que lo condenó a Daniel Urresti el 12 de abril de 2023", expresó.



De agotarse las vías nacionales, añadió, recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.