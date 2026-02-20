Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 21 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO.
Partidos de hoy, sábado 21 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Partidos de hoy, Liga1 - Perú

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Melgar - L1 Max, L1 Play, Fanatiz

4:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Universitario - L1 Max, L1 Play, Fanatiz

7:00 p.m. | Cienciano vs. Alianza Atlético - L1 Max, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. | Real Sociedad vs. Real Oviedo - D Sports, DGO

10:15 a.m. | Real Betis vs. Rayo Vallecano - ESPN 3, Disney+

12:30 p.m. | Osasuna vs. Real Madrid - D Sports, DGO

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Espanyol - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:00 a.m. | Chelsea vs. Burnley - Disney+

10:00 a.m. | Aston Villa vs. Leeds - ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Brentford vs. Brighton - Disney+

12:30 p.m. | West Ham vs. Bournemouth - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Manchester City vs. Newcastle - Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Juventus vs. Como - Disney+

12:00 p.m. | Lecce vs. Inter de Milán - Disney+

2:45 p.m. | Cagliari vs. Lazio - ESPN 2, Disney+


Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Augsburgo - Disney+

9:30 a.m. | Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt - Disney+

9:30 a.m. | Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen - Disney+

9:30 a.m. | Colonia vs. Hoffenheim - Disney+

12:30 p.m. | Leipzig vs. Borussia Dortmund - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Lens vs. AS Mónaco - ESPN 2, Disney+

1:00 p.m. | Toulouse vs. Paris FC - Disney+

3:05 p.m. | PSG vs. Metz - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | West Bromwich vs. Coventry City - Disney+

10:00 a.m. | Southampton vs. Charlton - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

12:45 p.m. | PSV Eindhoven vs. Heerenveen - Disney+

3:00 p.m. | Ajax vs. NEC Nijmegen - Disney+

Partidos de hoy, DiMayor - Colombia

2:00 p.m. | Once Caldas vs. Fortaleza - RCN Nuestra Tele

4:10 p.m. | Bucaramanga vs. Deportivo Cali - RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. | Atlético Nacional vs. Alianza FC - RCN Nuestra Tele

8:30 p.m. | Inter Bogotá vs. Millonarios - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Necaxa vs. Toluca - Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos & Canadá

2:30 p.m. | St. Louis City vs. Charlotte FC - Apple TV

4:45 p.m. | FC Cincinnati vs. Atlanta United - Apple TV

7:30 p.m. | DC United vs. Philadelphia Union - Apple TV

7:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake - Apple TV

7:30 p.m. | Orlando City vs. New York RB - Apple TV

8:30 p.m. | FC Dallas vs. Toronto FC - Apple TV

8:30 p.m. | Houston Dynamo vs. Chicago Fire - Apple TV

8:30 p.m. | Nashville SC vs. New England Revolution - Apple TV

8:30 p.m. | Austin FC vs. Minnesota United - Apple TV

9:30 p.m. | Los Angeles FC vs. Inter Miami - Apple TV

10:30 p.m. | Portland Timbers vs. Columbus Crew - Apple TV

10:30 p.m. | San José Earthquakes vs. Sporting KC - Apple TV

10:30 p.m. | San Diego FC vs. CF Montreal - Apple TV

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. | Platense vs. Barracas Central - Fanatiz

3:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Independiente - TyC Sports Internacional, Fanatiz

5:15 p.m. | Banfield vs. Newell's Old Boys - Fanatiz

5:15 p.m. | Deportivo Riestra vs. Huracán - TyC Sports Internacional, Fanatiz

7:30 p.m. | Central Córdoba vs. Tigre - Fanatiz, Disney+

Partidos de hoy, Saudi Pro League - Arabia Saudí

2:00 p.m. | Al Hilal vs. Al Ittihad - OneFootball

