Renzo Garcés apareció con gol: Alianza Lima anotó ante Sport Boys en Matute [VIDEO]

La celebración de Renzo Garcés de Alianza Lima.
La celebración de Renzo Garcés de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Renzo Garcés rompió la paridad a favor de Alianza Lima en el choque por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima necesita triunfos para salir de la crisis deportiva y este viernes arrancó con el pie derecho al anotar el primer tanto en el compromiso contra Sport Boys por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

Luego de un tiro de esquina, el ecuatoriano Eryc Castillo pivoteó el balón para la llegada de Garcés, que con un toque sutil colocó el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

Garcés, que suma dos anotaciones en el Apertura, provocó la algarabía de los hinchas blanquiazules y también un festejo entre los propios jugadores dirigidos por el entrenador Pablo Guede.

Alianza Lima llegó a este partido después de empatar a cero goles ante Alianza Atlético en Trujillo.

Así fue el gol de Alianza Lima ante Sport Boys
Así fue el gol de Alianza Lima ante Sport Boys. | Fuente: L1 Max

Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Duarte; Huamán, Garcés, Antoni, Carbajal: Advíncula, Pavez, Velez, Cantero, E. Castillo; Guerrero.

Sport Boys: Melián; Mora, Alfani, Dulanto, Aranda; Illanes, Da Campo; Urruti, Torres, Alarcón; Nequecaur.

