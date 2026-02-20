Últimas Noticias
Pisó el acelerador: Jairo Vélez casi anota un golazo ante Sport Boys tras corrida desde la media cancha [VIDEO]

Jairo Vélez en el Alianza vs Boys.
Jairo Vélez en el Alianza vs Boys. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Jairo Vélez tuvo una buena actuación en el compromiso de Alianza Lima en Matute por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima mostró otra cara en el Torneo Apertura 2026 y tuvo actuaciones de mérito entre sus jugadores, entre ellos Jairo Vélez, que rindió en su posición de volante frente a Sport Boys.

Vélez, de 30 años, fue colocado como mediocampista interior y su desempeño fue óptimo. Una de sus mejores jugadas sucedió en el minuto 69 después de realizar una gran corrida desde la media cancha.

El exjugador de Univesitario controló el balón y eludió en dos ocasiones a Carlos López, que poco pudo hacer ante la velocidad de Vélez, que ejecutó un remate que despejó el arquero rosado Diego Melián.

Alianza Lima
Jairo Vélez remate al arco de Sport Boys. | Fuente: L1 Max

Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Duarte; Huamán, Garcés, Antoni, Carbajal: Advíncula, Pavez, Velez, Cantero, E. Castillo; Guerrero.

Sport Boys: Melián; Mora, Alfani, Dulanto, Aranda; Illanes, Da Campo; Urruti, Torres, Alarcón; Nequecaur.

