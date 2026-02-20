Pisó el acelerador: Jairo Vélez casi anota un golazo ante Sport Boys tras corrida desde la media cancha [VIDEO]

Alianza Lima mostró otra cara en el Torneo Apertura 2026 y tuvo actuaciones de mérito entre sus jugadores, entre ellos Jairo Vélez, que rindió en su posición de volante frente a Sport Boys.

Vélez, de 30 años, fue colocado como mediocampista interior y su desempeño fue óptimo. Una de sus mejores jugadas sucedió en el minuto 69 después de realizar una gran corrida desde la media cancha.

El exjugador de Univesitario controló el balón y eludió en dos ocasiones a Carlos López, que poco pudo hacer ante la velocidad de Vélez, que ejecutó un remate que despejó el arquero rosado Diego Melián.

Jairo Vélez remate al arco de Sport Boys. | Fuente: L1 Max

Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Duarte; Huamán, Garcés, Antoni, Carbajal: Advíncula, Pavez, Velez, Cantero, E. Castillo; Guerrero.

Sport Boys: Melián; Mora, Alfani, Dulanto, Aranda; Illanes, Da Campo; Urruti, Torres, Alarcón; Nequecaur.