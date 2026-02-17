Pedro Aquino descartó tener algún tipo de lesión: "Estoy al 100%, es decisión técnica"

Se defiende. Pedro Aquino, volante de Alianza Lima, descartó tener alguna lesión que le impida jugar los partidos.

En conversación con los medios de comunicación a su salida del estadio Alejandro Villanueva (Matute), el ex América de México dijo que no está teniendo minutos por decisión técnica.

“No estoy lesionado, todo bien. Yo estoy al 100%”, indicó en un primer momento. “No lo sé (sobre no jugar). Es decisión del técnico”, complementó.

Pedro Aquino y su presente en Alianza Lima

Pedro Aquino llegó por todo lo alto a Alianza Lima. Sin embargo, no ha tenido un buen trabajo en el cuadro de La Victoria.

De los cinco partidos oficiales del equipo Blanquiazul en la temporada, no ha disputado un solo minuto. Solo jugó 45 minutos en el cotejo ante Independiente por la Serie Río de la Plata y apenas 12' en el partido amistoso ante Inter Miami.

La temporada pasada, disputó 13 partidos de los 16 que enfrentó Alianza Lima, aunque solo en seis sumó más de 45 minutos en cancha y en solo uno completó los 90 minutos.